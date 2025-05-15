Kulu'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem, TBMM Genel Kurulunda da hissedildi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinin ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan'ın birleşime verdiği ara sırasında, Kulu'daki deprem nedeniyle Genel Kurul Salonu'nda hafif sarsıntı yaşandı.

Bu sırada Genel Kurul Salonu'nda bulunan milletvekilleri, deprem olduğunu belirterek, birbirlerini uyardı. Bazı milletvekillerinin, depremin konumu ve şiddetine ilişkin telefonlarından bilgi almaya çalıştığı gözlendi.