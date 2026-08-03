Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz’den Ankara’da yoğun temas - Son Dakika
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Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz’den Ankara’da yoğun temas

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz’den Ankara’da yoğun temas
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Malatya’nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Ankara’da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bir dizi temasta bulundu.

Malatya'nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Ankara'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir dizi temasta bulundu.

Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, Ankara programı kapsamında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyarette MHP liderinin tüm Kuluncaklı vatandaşlara selamlarını ilettiği belirtilirken, Başkan Cengiz de Genel Başkan Bahçeli'nin desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Cengiz daha sonra MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede, Kuluncak'ta tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunularak ilçenin geleceğine yönelik projeler ele alındı. Ankara temasları kapsamında MHP Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'ı da ziyaret eden Başkan Cengiz, çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Cengiz, gösterilen ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla MHP Genel Başkan Yardımcılarına teşekkür etti.

Başkan Cengiz, Ankara programı kapsamında AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci'yi de ziyaret etti. Görüşmede, Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışı doğrultusunda Kuluncak'ta devam eden yatırımlar ile planlanan projeler değerlendirildi ilçeye kazandırılacak hizmetler konusunda istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret programını değerlendiren Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, "İlçemizin gelişimi, hemşerilerimizin yaşam kalitesinin artırılması ve yeni yatırımların hayata geçirilmesi adına Ankara'da önemli temaslarda bulunduk. Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışı doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde ilçemize kazandırılacak hizmetleri değerlendirdik. Desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli olmak üzere, kıymetli Genel Başkan Yardımcılarımıza ve AK Parti Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci'ye teşekkür ediyorum. Kuluncak için durmadan, yorulmadan üretmeye ve çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz’den Ankara’da yoğun temas - Son Dakika

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