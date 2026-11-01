Kumullis, Kıbrıs Türklerine şiddetin anlatılmasının Türk yanlısı olmadığını savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kumullis, Kıbrıs Türklerine şiddetin anlatılmasının Türk yanlısı olmadığını savundu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yorgos Kumullis, EOKA-B'yi savunan çevreleri eleştirerek Kıbrıs Türklerine yönelik şiddetin anlatılmasının ve Rum tarafının hatalarının kabulünün Türk yanlısı olmak anlamına gelmediğini belirtti. Kumullis, 15 Temmuz 1974 darbesinin sorumluluğuyla yüzleşilmesi gerektiğini savundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde kaleme aldığı yazıda Rum terör örgütü EOKA-B'yi savunan çevreleri eleştiren Yorgos Kumullis, Kıbrıs Türk halkının geçmişte maruz kaldığı şiddetin anlatılmasının ve Rum tarafının geçmişteki hatalarının kabul edilmesinin Türk yanlısı olmak anlamına gelmediğini belirterek, tarihi gerçeklerin siyasi tercihlere göre değiştirilemeyeceğini vurguladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Politis gazetesinde, Rum terör örgütü EOKA-B'nin Kıbrıs Türk halkına yönelik işlediği suçlar ve 15 Temmuz 1974'te Rum lider Makarios'a gerçekleştirilen darbe gündeme getirildi. "Vatansızlar ve Türk Yanlıları Üretme Endüstrisi" başlıklı köşe yazısını kaleme alan ekonomist ve sosyal bilimci Yorgos Kumullis, 1974 yılında yaşananlardan gerekli derslerin çıkarılmadığını savunarak, EOKA-B'yi savunmayı sürdüren siyasi çevrelerin başkalarını vatansever olmamakla suçladığını belirtti. Kumullis, 1974 yılında Kıbrıs'ta yaşanan olayların sorumluluğunu değerlendirirken, Yunan askeri cuntasının desteğiyle gerçekleştirilen ve EOKA-B'nin bağlantılı olduğu 15 Temmuz darbesine dikkat çekti. Makarios yönetimini hedef alan darbenin, vatanseverlik ve Helenizmi kurtarma söylemleriyle gerçekleştirildiğini belirten Kumullis, 1974'te yaşananların sorumluluğunun kendilerini vatansever olarak tanıtan darbeci çevrelerde olduğunu savundu. Rum yazar, EOKA-B'nin faaliyetlerini olumlu göstermeye çalışan siyasi ve ideolojik çevrelerin, örgütün 1974 olaylarındaki rolüne ilişkin özeleştiriden kaçındığını ifade etti.

EOKA-B çizgisini savunan çevrelere tepki

Kumullis, EOKA-B'yi savunan çevrelerin günümüzde kendilerini vatanseverliğin tek temsilcisi olarak göstermelerini eleştirdi. Bu çevrelerin özellikle AKEL mensuplarını ve sol görüşlü kişileri vatansız olmakla suçladığını belirten Kumullis, Yunan cuntasının desteklediği darbeyle bağlantılı örgütü savunanların başkalarının milli bağlılığını sorgulamasına karşı çıktı. Yorgos Kumullis, 1974 darbesinde rol oynayan siyasi anlayışın günümüzde de savunulmasını eleştirerek, geçmişte yaşananların sorumluluğunun kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Politis yazarı Kumullis, Kıbrıs Türk halkının geçmişte maruz kaldığı şiddetin anlatılmasının ve Rum tarafının geçmişteki hatalarının kabul edilmesinin Türk yanlısı olmak anlamına gelmediğini belirterek, tarihi gerçeklerin siyasi tercihlere göre değiştirilemeyeceğini vurguladı. Yazar, geçmişte yaşanan olayların kabul edilmesinin ve 1974 darbesinin sorumluluğuyla yüzleşilmesinin Rum toplumunda demokratik tartışma açısından gerekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA
15 TemmuzPolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti İmralı Heyeti Üyesi Mithat Sancar: Abdullah Öcalan, İmralı’daki yeni yerine geçti
13:28
Emir Sarıgül’den babası ve Özgür Özel hakkında “350 bin dolar“ iddiası: Aracına koydu
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında "350 bin dolar" iddiası: Aracına koydu
13:14
Galatasaray’da şok istifa Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
Galatasaray'da şok istifa! Yönetimin 2. adamı annesine küfredildiğini söyleyerek duyurdu
12:58
Altın Portakal’da ödülü kapan Öykü Karayel’in sözleri geceye damga vurdu
Altın Portakal'da ödülü kapan Öykü Karayel'in sözleri geceye damga vurdu
12:17
FBI doğruladı Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
FBI doğruladı! Tarihi vurgunun arkasından Kuzey Kore çıktı
11:54
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
11:49
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 13:57:50. #.0.3#
SON DAKİKA: Kumullis, Kıbrıs Türklerine şiddetin anlatılmasının Türk yanlısı olmadığını savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android