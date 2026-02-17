AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu - Son Dakika
AK Parti'den Terörsüz Türkiye Vurgusu

17.02.2026 22:59
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Sincan'da yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye için yürütülen çalışmalarda nihai raporun oluşturma aşamasına gelindiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehitler ve gazilerle ilgili vurgularına atıfta bulunarak, ülke birliğini koruma taahhüdünde bulundu. Zorlu, dar gelirli vatandaşların sorunlarının farkında olduklarını ve bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Komisyon çalışmalarımızın artık son aşamasına geldik; nihai raporun oluşturulup komisyonumuza gelme aşamasındayız. Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi incitecek hiçbir adıma, girişime asla izin vermeyeceğiz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Sincan İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Programda, Zorlu'nun yanı sıra Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, AK Parti il ve ilçe teşkilatı mensupları ile davetliler de yer aldı. Zorlu, 'Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge' projesinin yoluna devam ettiğini belirterek, "Büyük bir sorumlulukla AK Parti olarak bu süreci takip ediyor, sürdürüyoruz. Komisyon çalışmalarımızın da artık son aşamasına geldik; nihai raporun oluşturulup komisyonumuza gelme aşamasındayız. Anadolu'nun bir evladı olarak, sizlerin bir kardeşi olarak söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın her fırsatta ifade ettiği gibi şehitlerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi incitecek hiçbir adıma, girişime asla izin vermeyeceğiz. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ülkemizi bir araya getiren değerleri ve birleştirici unsurlarımızı sımsıkı koruyacağız. Üniter devlet yapımızı, milli birliğimizi tehlikeye düşürecek hiçbir adıma, girişime de, inanın, izin vermeyeceğiz" dedi.

'PROBLEMLERİ BİLİYORUZ'

Türkiye coğrafyasında terörsüz bölgeyi de inşa ettikten sonra, Allah'ın izniyle bu kez dünyada ki bunu sadece bizler söylemiyoruz, bunu dünyada farklı siyasetçiler, uzmanlar, gazeteciler söylüyor. 'Bir Türkiye'ye rüzgarı geliyor' diye ifade ediliyor. Bize inanın. Bize güvenin. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte, inşallah, inşa edeceğiz. Hep birlikte, inşallah, önce 2028'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz, hep birlikte. Başaracağız, yürekten inanıyorum buna. Ardından yerel seçimlerde de başta Ankara ve İstanbul olmak üzere bu belediyelerde de AK Parti bayrağını yeniden dalgalandıracağız. Tabi milletimizin karşı karşıya olduğu bazı sıkıntıların da farkındayız. Elbette dar gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımızı, özellikle emeklilerimizin bize serzenişlerini, sıkıntılarını aktardığı problemleri biliyoruz. Bunun daha iyi bir noktaya gelmesi için de, emin olun, çok ciddi çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kürşad Zorlu, Politika, AK Parti, Türkiye, Son Dakika

