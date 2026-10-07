Kurtulmuş, 81 ildeki Filistin Dayanışma Günleri'ne destek verenlere teşekkür etti - Son Dakika
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Kurtulmuş, 81 ildeki Filistin Dayanışma Günleri'ne destek verenlere teşekkür etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 7-11 Ekim'de 81 ilde düzenlenecek Filistin Dayanışma Günleri'nin önemine işaret etti ve destek verenlere teşekkür etti. Kurtulmuş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşananları hatırlatarak Türkiye'nin Filistin'in sesi olmayı sürdüreceğini bildirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "7-11 Ekim Filistin Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek programları son derece kıymetli buluyorum. Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmek, Filistin ve Kudüs konusunda toplumsal farkındalığı güçlendirmek amacıyla 7-11 Ekim'de düzenlenecek "Filistin Dayanışma Günleri"ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından birinin yazıldığını anlattı.

On binlerce masum insanın, kadınların ve çocukların hayattan koparıldığını, şehirlerin yıkıldığını, bir halkın geleceğinin hedef alındığını belirten Kurtulmuş, "Dünyanın bütün terör örgütleri bir araya gelse, terör devleti siyonist İsrail yönetiminin Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırımdan ve uyguladığı devlet teröründen daha ağır bir insanlık suçu ortaya koyamazdı." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha vahimin olanın ise kimi ülkelerin, İsrail'in devlet terörü karşısında sessiz ve bu vahşete seyirci kalması olduğunun altını çizerek, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye olarak dün olduğu gibi bugün de zalimin karşısında dimdik duracak, 'İnsanlık Cephesi'nin en ön safında yer alarak Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. 7-11 Ekim Filistin Dayanışma Günleri kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirilecek programları son derece kıymetli buluyorum. Filistin halkının haklı mücadelesine destek veren bütün vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Zulüm ilelebet sürmeyecek, Filistin halkı özgürlüğüne kavuşacak, Filistin bayrağı özgür ve egemen topraklarında dalgalanacak. 'Nehirden denize, özgür Filistin'."

Kaynak: AA
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