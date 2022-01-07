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Kurtulmuş'a Şanlıurfa'daki projeler tanıtıldı - Son Dakika

Kurtulmuş'a Şanlıurfa'daki projeler tanıtıldı

07.01.2022 19:35
Kurtulmuş'a Şanlıurfa'daki projeler tanıtıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İlk olarak Şanlıurfa Valiliğini ziyaret eden Kurtulmuş'u Vali Abdullah Erin karşıladı. Daha sonra toplantı salonuna geçen Kurtulmuş'a, Balıklıgöl Platosunda yapılacak düzenlemeler ve turizm alan yönetimi konusunda bilgi verildi.

Vali Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Halil Özcan ve Zemzem Gülender Açanal, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ve ilçe belediye başkanları ile başkan yardımcılarının katıldığı toplantıda, Halilürrahman Balıklıgöl Platosunda yapılması planlanan düzenlemeler hakkında teknik heyet tarafından bilgi verildi.

Hazırlanan proje taslaklarını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'a sunan Erin, akademisyenler ve alanında uzman ekiplerle hazırladıkları Balıklıgöl çevresinde yapılacak düzenlemelerle şehrin tarihi ve turistik cazibesinin artacağını belirterek, finansal desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın çok geniş bir alana yayılan tarihi ve turistik mekanlarının tek elden yönetilmesi için hazırlanan Şanlıurfa Turizm Alan Yönetimi kanun teklifini de hazırladıklarını ve yasalaşması için bakanlığa sunduklarını kaydeden Vali Erin, Göbeklitepe'den Balıklıgöl'e, Harran'dan Karahantepe'ye kadar çok geniş bir alanı kapsayan tarihi turistik alanların yönetiminin tek elde toplanmasının elzem olduğunu ifade etti.

Sunumu yapılan projeler hakkında notlar alan Kurtulmuş, Nevşehir'de oluşturulan Turizm Alan Yönetimi'ni kurmanın kendisine nasip olduğunu belirterek, Şanlıurfa için hazırlanan projelere destek için de ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kurtulmuş, valilik ziyaretinin ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından karşılanan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a kentte yapılan projeler hakkında bilgi verildi. - ŞANLIURFA

Kurtulmuş'a Şanlıurfa'daki projeler tanıtıldı
Kurtulmuş'a Şanlıurfa'daki projeler tanıtıldı
Kurtulmuş'a Şanlıurfa'daki projeler tanıtıldı

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Numan Kurtulmuş, Balıklıgöl, Şanlıurfa, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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