Kurtulmuş, Arıkan'ı Kabul Etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti.
TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı kabul etti" denildi.
Kaynak: DHA
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