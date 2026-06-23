TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğine ziyarette bulundu.
Kurtulmuş, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçi Birol Akgün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Kurtulmuş, Büyükelçilikte görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş Bakü Büyükelçiliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
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