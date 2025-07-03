Kurtulmuş, BBP Genel Başkanı Destici'yi kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki genel başkan yardımcılarını kabul etti.

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un, BBP Genel Başkanı Destici ve beraberindeki genel başkan yardımcılarını kabul ettiği bildirildi.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti.