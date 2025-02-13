Kurtulmuş, Berat Kandili'ni kutladı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Berat Kandili'ni tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Mübarek ramazan ayının müjdeleyicisi Berat gecemizi tebrik ediyor, aziz milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Cenabıallah'tan niyaz ediyorum. Bu müstesna gecenin başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm mazlumların selametine vesile olmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.