Kurtulmuş, Bosna-Hersek\'te İslam Birliği Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile Saraybosna'da görüştü.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü programlarına katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile bir araya geldi. Bosna Hersek İslam Birliği Binası'nda gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki tarihi bağlara dikkati çekerek, Bosna Hersek İslam Birliği'nin iki ülke halkları arasında kardeşlik bağlarının güçlenmesi için verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. TBMM'den güçlü bir heyetle Srebrenitsa soykırımının 30'uncu yılı anma törenlerine katılacaklarını ifade eden Kurtulmuş, Türk milletinin her konuda Boşnaklarla dayanışmasını göstermek için bu ziyaretin güzel bir vesile olduğunu kaydetti.

Aliya İzetbegoviç'in 'Sakın soykırımı unutmayın, unutulan soykırım tekrarlanır' sözünü aktaran Kurtulmuş, bunun büyük bir nasihat olduğunu belirtti. Srebrenitsa soykırımının üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen Gazze'de iki yıldır açık bir katliam ve soykırımın yaşandığını, dün Srebrenitsa'da işlenen katliamları ve soykırımı görmeyen uygar dünyanın bugün de Gazze'deki katliamları ve soykırımı görmediğini, bu durumun Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlü olması gerektiği konusunda büyük bir nasihat değeri taşıdığını belirtti. Türkiye'nin, Balkanlarda ve bütün dünyada huzur ve barış istediğini dile getiren Kurtulmuş, insani değerleri sonuna kadar savunurken İslam dünyasının, Türkiye'nin ve Balkan halklarının haklarını da hiçbir zaman hiç kimseye çiğnetmeyeceklerini vurguladı.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin paylaşımda da bulunan Kurtulmuş, "Müslümanlığın Balkanlar'daki en gözde merkezlerinden olan Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Kavazoviç ile bir araya geldik. Filistin'de yaşanan insanlık dramını da ele aldığımız görüşmede, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki köklü kardeşlik ilişkilerinin güçlendirilmesi, bölgesel barışın tesisi ve İslam dünyasındaki dayanışmanın önemi üzerinde durduk. Türkiye, Bosna Hersek halkının hak ve hukukunun, toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik güçlü desteğini her koşulda sürdürecektir" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'a ziyaretinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki de eşlik etti.