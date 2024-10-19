Kurtulmuş: Hayat Maddi Başarıdan İbaret Değil - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş: Hayat Maddi Başarıdan İbaret Değil

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, LGS'den 500 puan alan öğrencilere hitap ederek, hayatın sadece maddiyat olmadığını vurguladı.

19.10.2024 14:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Kahvaltı Programı'nda" ile bir araya geldi

Kurtulmuş, "Hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir"

İstanbul Valisi Davut Gül: "Bursları da bu aydan itibaren 5'er bin lira olarak hesaplarınıza yatıracağız"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'den 500 tam puan alan öğrenciler ile bir araya geldi. Gençlere seslenen Kurtulmuş, "Size şunu söylemek isterim; Hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valiliği ve İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Kahvaltı Programı'nda' Liselere Geçiş Sınavı (LGS)den 500 tam puan alan öğrencilerle buluştu. Programa TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül, protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

"Bursları da bu aydan itibaren 5'er bin lira olarak hesaplarınıza yatıracağız"

Programda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Çocuklarımız nereye giderlerse gitsinler, kaliteli yerlere gitsinler. Yani her hangi bir ülkede üniversite okumak, o okuduğunuz üniversite Türkiye'de okuduğunuz üniversiteden daha iyiyse gitmenizi gerektirecek bir üniversitedir. Türkiye'deki üniversitelerden daha kötü bir üniversite yurtdışında olduğu için gidecekseniz, bana göre bir 100 kere düşünmek lazım. Geçen sene 3'er bin lira burs verdik. Bu burs eğitim hayatınız boyunca devam edecek, şartlar değişiyor, satın alma gücümüz değişiyor, fiyatlar değişiyor bu sene Allah fırsat verirse bursa devam edeceğiz. Bursları da bu aydan itibaren 5'er bin lira olarak hesaplarınıza yatıracağız" dedi.

"Türkiye Yüzyılı sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıdır"

Programda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye Yüzyılı nedir derseniz? Türkiye Yüzyılı sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıdır. Dünyanın her yerinde yaptıklarıyla ortaya koyduklarıyla gerçekten sözünün etkisi olan söylediği sözün karşılığı olan bir Türkiye'dir. Bunun için her alanda güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Sadece bir ya da birkaç alanda değil. Bilimden, teknolojiden, sanata, edebiyata kadar toplumsal yapımızın güçlenmesinden, devlet - millet kaynaşmasına kadar her alanda güçlü bir Türkiye'yi ortaya koymak zorundayız" şeklinde konuştu.

"Hayat, sadece kişisel hedefleri gerçekleştirecek bir yer değildir"

Konuşmasının devamında öğrencilerin hedefleriyle ilgili konuşan Kurtulmuş, "Biz sadece hedef dediğimiz zaman bireysel bir hedeften bahsetmiyoruz. Bireysel hedefler için çok çalıştınız, 500 puan almanın ne kadar olduğunu biliyorum. Ama hayat, sadece kişisel hedefleri gerçekleştirecek bir yer değildir. Birinizin bu salonda Allah ömür verir biz ahirete geçtiğimizde adamın biri bize bir şeyler anlatmıştı. Bu salondan dünyanın en iyi genetik mühendislerinin çıkacağından adım kadar eminim. Dünyanın en iyi yazılım mühendislerinin çıkacağını biliyorum. Dünyanın en iyi hukukçularının en iyi doktorlarının, en iyi sanatçılarının, en iyi sporcularının bu salonun içinden çıkacağından adım kadar eminim. 3 hedefinizin olması gerektiğini söylerim. Birincisi kendi şahsınız ile ilgili hedef, her biriniz mesleğiniz de seçtiğiniz alanda dünyanın iyileri olmak için mücadele edeceksiniz. Gerektiğinde ülkemiz sınırları dışında eğer gerekiyorsa en üstün eğitimleri alacaksınız" dedi.

"Hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir"

Hayatın maddi başarıdan ibaret olmadığını ifade eden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bireysel hayatınıza ilişkin en başarılı yolculuğunuzu sürdüreceksiniz. Ancak sevgili gençler: size şunu söylemek isterim: hayat sadece maddi başarıdan ibaret değildir. Bugün dünyanın birçok yerinde kişisel hayatlarında çok başarılı olmalarına rağmen kendi bireysel hayatlarında mutsuz olan ya da nasıl biz bu dünyada yaşıyoruz diyen maalesef çoğunu sizin de bildiğiniz çok güçlü insanları hayattan nasıl kopardıklarını, nasıl intihara sürüklendiklerini biliyorsunuz. Bu zenginliğin, şöhretin bu başarının varlığına rağmen insanların bu kadar mutsuz olmalarının arkalarındaki sebep nedir? O da başarının 2'inci faktörüdür. İnsanoğlu sadece maddi bir varlıktan ibaret değildir. İnsanoğlunun mutlaka kendi gelişimini de sağlaması, kendisiyle barışık, Allah'ın yarattıklarıyla barışık ve kainatın efendisi olan Rabbimizle de barışık hayatı yaşaması gerekir. Bunun için maddi ve manevi başarı ikisi birlikte gelir" diye konuştu.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş: Hayat Maddi Başarıdan İbaret Değil - Son Dakika

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