Kurtulmuş Helsinki'de Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş Helsinki'de Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

Kurtulmuş Helsinki\'de Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi
02.06.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya Dışişleri Bakanı Valtonen ile NATO ve iş birliği konularını görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Finlandiya'da temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü. Finlandiya Parlamentosu'nda (Eduskunta) gerçekleşen görüşmede Kurtulmuş, Türkiye ve Finlandiya arasındaki karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerin her alanda gelişmesine olumlu katkı yapacağına inandığını ifade etti. Türkiye'nin yakın dönemde NATO çerçevesinde iki önemli toplantıya ev sahipliği yapacağını, bunlardan birisinin 7-8 Temmuz'da Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi, bir diğerinin de 28-29 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek NATO Parlamenter Zirvesi olduğunun altını çizen Kurtulmuş, bu toplantıların NATO'nun geleceği ve Avrupa'nın güvenliği bakımından yeni perspektiflerin ortaya çıkmasına vesile olacağını vurguladı.

Kurtulmuş'tan "küresel sorunların çözülmesi konusunda müzakereye dayalı anlayış" vurgusu

Hem NATO hem AB ülkeleri yeni ve daha önce olmayan sınamalarla, görüş ayrılıklarıyla karşı karşıya olduğunu dile getiren Numan Kurtulmuş, yaşanan gelişmelerin Avrupa'nın güvenliğinin yeniden düşünülmesini NATO'nun fonksiyonlarının gözden geçirilmesini zorunlu kıldığını kaydetti. Türkiye'nin, AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüğünü belirten TBMM Başkanı, Finlandiya'nın bu konuda verdiği destek dolayısıyla müteşekkir olduklarını söyledi. Son dönemlerde yaşanan sınamaların, birçok meselenin sadece silahla çözülebilecek sorunlar olmadığını gösterdiğini ifade eden Kurtulmuş, Türkiye olarak ülkeler arasındaki sorunların çözümünde diplomasiyi, müzakereyi, karşılıklı rızaya dayalı görüşmeleri en geçerli yol olarak kabul ettiklerini vurguladı. Finlandiya'nın da arabuluculuk konusunda ciddi tecrübeye sahip olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, bölgesel ve küresel sorunların çözülmesi konusunda müzakereye dayalı anlayışı geliştirmenin önemini dile getirdi.

İki ülke arasında iş birliği anlarına değinildi

Türkiye ve Finlandiya arasında NATO'nun yeni fonksiyonları, Avrupa'nın güvenliğinin nasıl artırılabileceği gibi birçok konuda yaklaşımların benzer olduğunu söyleyen Kurtulmuş, iki ülke arasında bu yeni dönemde çok sayıda iş birliği alanının mevcut olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, başta savunma sanayi olmak üzere, eğitim, enerji, turizm alanlarında fevkalade ciddi iş birliklerini geliştirme imkanının bulunduğunu kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Helsinki Büyükelçisi Deniz Çakar da yer aldı. - HELSİNKİ

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Finlandiya, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Helsinki, Ekonomi, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş Helsinki'de Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
Aziz Yıldırım’ın Londra’da görüştüğü isim ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Naz Elmas’ın son hali gündem yarattı Ünlü oyuncu Naz Elmas'ın son hali gündem yarattı

16:50
Bu iş tamam Mason Greenwood Fener’e hayırlı olsun
Bu iş tamam! Mason Greenwood Fener'e hayırlı olsun
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 17:19:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş Helsinki'de Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.