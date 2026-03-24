Kurtulmuş Hırvatistan'da Zirveye Katıldı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş Hırvatistan'da Zirveye Katıldı

24.03.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hırvat mevkidaşıyla önemli işbirliklerini görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi"ne katılmak üzere bulunduğu Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile görüştü.

Kurtulmuş, Hırvatistan Parlamentosu'ndaki görüşmede, Üç Deniz Girişimi Parlamenter Zirvesi'ni fevkalade önemli bulduklarını, stratejik ortak olarak bu inisiyatife katıldıklarını vurguladı.

Bir tarafında Asya, bir tarafında Kafkaslar, bir tarafında Karadeniz, Avrupa ve Orta Doğu bulunan ve önemli jeostratejik bir konuma sahip Türkiye'nin bu inisiyatife önemli katkılar yapacağını belirten Kurtulmuş, özellikle bu dönemki gelişmelerin hem bölgesel ölçekte hem de küresel ölçekte bağlantısallığın ve enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye ile Hırvatistan'ın son derece yakın, dostane ilişkilerinin bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, bu ilişkilerin geliştirilmesi, hükümetler arasında var olan olumlu ilişkilerin artırılabilmesi için parlamentolar olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

Kurtulmuş, Türkiye ve Hırvatistan'ın müşterek üyesi oldukları uluslararası asambleler nezdinde de ortak çalışmasının yararlı olacağını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Jandrokovic'i 15-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yapacakları PAB 152'nci Genel Kurulu'na ve 28-29 Haziran tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek NATO Meclis Başkanları Zirvesi'ne davet etti.

Görüşmede, Türkiye-Hırvatistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş da yer aldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Hırvatistan, Diplomasi, Politika, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş Hırvatistan'da Zirveye Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 21:55:22. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş Hırvatistan'da Zirveye Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.