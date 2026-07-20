Kurtulmuş: Türkiye Kıbrıs Türk halkının garantörü - Son Dakika
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Kurtulmuş: Türkiye Kıbrıs Türk halkının garantörü

20.07.2026 10:31
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve adada barışın garantörü olduğunu, bu sorumluluğun sonsuza dek süreceğini belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs Adası'nda barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğünü ve onurlu varoluş mücadelesini tarihe nakşeden bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Uluslararası hukuktan doğan meşru hakların kararlılıkla savunulduğu bu tarihi harekat, Ada'da barış ve istikrarın tesisine vesile olmuş, Kıbrıs Türk halkının geleceğini güvence altına almıştır. Bugün de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasını kararlılıkla desteklemeyi sürdürüyoruz. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarının ve Kıbrıs Adası'nda barış ve huzurun garantörüdür. Bu sorumluluğumuz sonsuza dek devam edecektir. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünde, aziz şehitlerimizi ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyor, Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı gönülden tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş: Türkiye Kıbrıs Türk halkının garantörü - Son Dakika

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