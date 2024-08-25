Kurtulmuş, Kütahya'da Zafer Abidesi'ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Kütahya'da Zafer Abidesi'ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlama programlarına katılmak üzere geldiği Kütahya'da Zafer Abidesi'ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Kurtulmuş, Zafertepe'de şanlı ecdadımızın hatıralarını yad etti.

25.08.2024 20:00
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Kurtulmuş, Kütahya'da Zafer Abidesi'ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti

KÜTAHYA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlama programlarına katılmak üzere geldiği Kütahya'da Zafer Abidesi'ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş, Kütahya programının ardandan Vali Musa Işın, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti Kütahya milletvekili Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve protokol üyeleri ile birlikte Zafertepe Zafer Abidesi'ne gitti. Kurtulmuş burada çelenk sunup saygı duruşundu bulundu.

Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, burada şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Kurtulmaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal Harbi'mizin dönüm noktalarından Başkomutan Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği Zafertepe'de, bağımsızlık uğruna her şeyi göze alan, canı pahasına sancağımızı asla yere düşürmeyen şanlı ecdadımızın aziz hatıralarını yad ettik. Mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş, Kütahya'da Zafer Abidesi'ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika


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