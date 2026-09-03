Kurtulmuş, Önen'in vefat eden kızı için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Kurtulmuş, Önen'in vefat eden kızı için başsağlığı diledi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Kurtulmuş, merhumeye rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in vefat eden kızı Fatma Zehra Önen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti Şanlıurfa Milletvekili değerli kardeşim Abdülkadir Emin Önen'in kıymetli kızı Fatma Zehra Önen'in vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Cenabıallah'tan rahmet, başta Abdülkadir Emin Önen olmak üzere ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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