Papa\'nın cenazesine Türkiye adına katılacak isim belli oldu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un cenaze törenine katılmak üzere Vatikan'a gidecek. Kurtulmuş, Papa Franciscus için yarın düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek.

PAPA FRANCİS KİMDİR?

Papa Francis, 17 Aralık 1936 Buenos Aires, Arjantin doğumludur. Papa Francis, taşıdığı papa unvanıyla dünya çapında 1,2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan'ın devlet başkanıdır. 13 Mart 2013'te papa olarak seçildiği, dünyaya Sistina Şapeli'nin bacasından yükselen beyaz dumanla duyurulmuştur. İki gün gibi kısa bir seçim süreci sonunda 115 kardinal arasından seçilmiştir. 266. papa olarak seçilen Franciscus, Latin Amerika doğumlu olup Amerika'dan ve Güney yarımküre'den seçilen ilk papadır.

Temel eğitimden sonra kimyager olan Bergoglio, 1958'de Cizvitler'e katıldı. Önce Şili'de beşerî bilimler tahsil eden Bergoglio, Buenos Aires'e döndükten sonra San Miguel'deki Colegio Máximo San José'de felsefe tahsilini 1960'ta bitirdi. Katolik ilahiyat tahsilini de 1970'te tamamladı. 1969'da papazlık sakramentini alarak aynı üniversitede ilahiyat doçenti oldu. Tersiatı için bir yıl İspanya'ya giden Bergoglio, 1973'ten itibaren mürit ustası ve ilahiyat doçenti olarak San Miguel Yüksekokulunda çalıştı. Bu görevi 1979'a kadar devam ettirdi. 1980-86 yılları arasında San Miguel Yüksekokulunun rektörüydü. Müteakiben Frankfurt yakınlarındaki Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen'e araştırma için gitti. Fakat doktora projesi yarım kaldı. Bundan sonra Córdoba'da ruhani eşlikçiydi.