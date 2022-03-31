Kurtulmuş, "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi" - Son Dakika
Üye Girişi

Kurtulmuş, "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi"

31.03.2022 17:33

- Kurtulmuş, "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, büyük bir misyon üstlendi" Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir otelde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

- Kurtulmuş, "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye, büyük bir misyon üstlendi"

BATMAN - Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir otelde yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelerek ülke ve dünya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Rusya- Ukrayna arasındaki savaş ve Türkiye'nin arabuluculuk anlamında gösterdiği diplomasi başarısına vurgu yapan Kurtulmuş, "Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı saldırısı ile başlayan savaşın bir an evvel nihayete erdirilmesi ve ateşkesin temin edilmesi için Türkiye fevkalade büyük bir misyon üstlendi. Ayrıca, sadece Cumhurbaşkanımız değil, ilgili Bakan arkadaşlarımız başta Dışişleri Bakanımız olmak üzere tabiri caiz ise bir mekik diplomasisi uygulayarak bu süreç içerisinde Türkiye'nin barışçıl tezleri ya da barışı kolaylaştırıcı sesleri ve inisiyatifleri her iki tarafa da ifade edildiği telkin edildi. Biliyorsunuz, Antalya diplomasi formuyla birlikte başlayan sürecin sonunda geçen gün İstanbul'da Dolmabahçe çalışma ofisinde her iki ülkenin müzakere heyetleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasını yaptığı toplantı ile birlikte müzakerelerde önemli bir mesafe alındı. Bunun sonucunda bugün iki şehrin etrafındaki kuşatma Ruslar tarafından kaldırıldı. Belarus sınırlarına doğru çekildiği yönünde haberler gelmeye başladı" dedi.

"Türkiye dünya barışı için büyük misyon üstlenmiştir"

Rusya Ukrayna savaşında sessiz kalmayarak dünya barışı için büyük bir rol üstlendiğini ifade eden Kurtulmuş: "Türkiye böylesine önemli bir krizde; NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Çin'in, Rusya'nın ve bir sürü ülkenin işin içerisine girdiği ama bir türlü çözüm bulamadığı, çözümü kolaylaştıracak yaklaşımları gösteremediği bu süreçte Türkiye barışı kolaylaştırma yönündeki öncü rolü itibari ile tarihi bir misyon üstlenmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın küresel liderliğinin bir kere daha ortaya konulduğu ve herkes tarafından kabul edildiği bir noktaya gelinmiştir. Bundan dolayı ümit ederiz; nihayetinde bir sonuç almayı düşünüyoruz. Sonuç nedir? Savaşın bir an evvel bitmesidir. Sonuç? Bir an evvel Karadeniz'in esenlik ve barış denizi haline gelmesidir. Ama bu süreç içerisinde Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rol de Türkiye için ayrı bir iftihar vesilesidir" şeklinde konuştu.

"Barajın yüzde 7'ye indirilmesi olumlu bir adımdır"

Parlamentoda temsilde adaletin zorlandığı seçim barajının yüzde 10'dan yüzde 7'ye indirilmesinin olumlu bir adım olduğunu değerlendiren Kurtulmuş: "12 Eylül rejimi ile gelmiş olan yüzde onluk barajın çok yüksek olduğu, ve birçok parti parlamentoya giremediği için parlamentoda temsilde adaletin zorlandığı, hep bir itiraz konusu, bir şikayet konusu idi. Bu anlamda yüzde onluk barajın yüzde 7'ye indirilmesi önemli ve olumlu bir adamdır. Daha da indirilebilir mi? Evet, indirilebilirdi. Ama sonuç itibari ile barajın bu noktaya gelmiş olması bile Türkiye bakımından, demokrasimiz bakımından bir kazanımdır. Ayrıca, zaten, geçtiğimiz seçim kampı, seçimde uygulanan ittifakların ortak baraj altında seçime girmesi ile birlikte biliyorsunuz şu anda parlamentoda halkın verdiği oyların yaklaşık yüzde 95'i temsil ediyor. Dolayısıyla temsilde adaletin daha iyi sağlanabilmesi bu baraj meselesi ile mümkün olacaktır. Barajın aşağı çekilmesi olumlu bir yaklaşımdır" ifadelerinde bulundu.

Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi
Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi
Kurtulmuş, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi

YORUMLAR
500
Kurtulmuş: 'Türkiye'nin bu bölgede güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka şansı yoktur' Kurtulmuş: 'Türkiye'nin bu bölgede güçlü ve büyük bir ülke olarak ayakta durmaktan başka şansı yoktur' İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde çok önemli bir rol oynuyor İtalya Başbakanı Draghi: Türkiye, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde çok önemli bir rol oynuyor

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kurtulmuş, 'Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi' - Son Dakika


Son Dakika
18:21 Faruk Fatih Özer'in 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi! Mağdurların parasını kripto paraya dönüştürerek yurt dışı borsalara aktarmış
18:11 "Tuvalet şakası" sonrası intihar eden lise öğrencisinin babası konuştu: Ne olduysa okulda olmuş
18:02 Ali Koç'un sözlerine Fenerbahçe taraftarı isyan etti: Bir kakofoni var
17:28 Son Dakika: Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer için iddianame hazırlandı! 40 bin 562 yıla kadar hapsi isteniyor
17:24 İsimler tek tek belli oluyor! Abdurrahim Albayrak'ın Galatasaray başkanlığına aday olduğu doğrulandı
17:18 Çernobil'i ele geçiren Rus askeri radyasyondan zehirlendi
17:11 Kim Kardashian bir türlü durulmuyor! Soyunma odasından iç çamaşırlı paylaşım yaptı
16:58 Rusya Devlet Başkanı Putin uyarıda bulundu: Rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak
16:35 Eşini öldürmekten 24 yıl ceza alan kocaya beraat: Telefonuna mesaj geldi, ne olduğunu sorunca kendini attı
15:53 Doukara'nın çektirdiği üçlü başını yaktı! Giresunspor, sözleşmesini feshetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 18:24:51. #1.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye büyük bir misyon üstlendi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement