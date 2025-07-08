Kurtulmuş Srebrenitsa Anma Törenine Katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü dolayısıyla 10-11 Temmuz'da Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda Sırp güçlerince öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan kurbanlar için anma törenleri düzenlenecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 30. yıl anma törenlerinde 7 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Kurtulmuş, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla düzenlenecek törenlere Türkiye'yi temsilen katılacak.

Potaçari Anıt Mezarlığında cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılacak Kurtulmuş, soykırım anıtına çelenk bırakacak, soykırım kurbanlarının yakınlarıyla bir araya gelecek.

Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığında Türk askerleriyle bir araya gelecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Bağlar dergisinin 10. sayısı dolayısıyla düzenlenecek "Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış ve Bağlar 10. Sayı Tanıtım Programı'na katılacak Kurtulmuş, "Yer Altında" başlıklı sergiyi de ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.