Kurtulmuş Srebrenitsa Anma Törenine Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kurtulmuş Srebrenitsa Anma Törenine Katılacak

08.07.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa Soykırımını Uluslararası Düşünme ve Anma Günü dolayısıyla 10-11 Temmuz'da Bosna Hersek'i ziyaret edecek.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yaşanan Srebrenitsa Soykırımı'nda Sırp güçlerince öldürülen ve kemik kalıntılarına yıllar sonra ulaşılan kurbanlar için anma törenleri düzenlenecek. Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 11 Temmuz'daki 30. yıl anma törenlerinde 7 soykırım kurbanı daha toprağa verilecek.

Kurtulmuş, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. yılı dolayısıyla düzenlenecek törenlere Türkiye'yi temsilen katılacak.

Potaçari Anıt Mezarlığında cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılacak Kurtulmuş, soykırım anıtına çelenk bırakacak, soykırım kurbanlarının yakınlarıyla bir araya gelecek.

Numan Kurtulmuş, Bosna Hersek ziyareti kapsamında Avrupa Birliği Barış Gücü Misyonu (EUFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanlığında Türk askerleriyle bir araya gelecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi Konferans Salonu'nda Bağlar dergisinin 10. sayısı dolayısıyla düzenlenecek "Bağlar Saraybosna Yazarlık Akademisi Kapanış ve Bağlar 10. Sayı Tanıtım Programı'na katılacak Kurtulmuş, "Yer Altında" başlıklı sergiyi de ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, ziyaret kapsamında ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, Srebrenitsa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş Srebrenitsa Anma Törenine Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında Hayvan parkından kaçan aslanın kafesten çıktığı anlar güvenlik kamerasında
Ödemiş’teki yangın bölgesinde küçük Zeynep’ten itfaiye ekibini duygulandıran not Ödemiş'teki yangın bölgesinde küçük Zeynep'ten itfaiye ekibini duygulandıran not
Görüşmeler başladı Messi’nin yeni takımı belli oluyor Görüşmeler başladı! Messi'nin yeni takımı belli oluyor
DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek DEM Parti heyeti, Bakan Tunç ile görüşecek
İlkin Aydın’dan kötü haber İlkin Aydın'dan kötü haber
11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı 11 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, kafede çay içerken yakalandı
Trump’tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı Trump'tan Güney Kore ve Japonya için gümrük vergisi kararı
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı Çıkmasını isteyen ev sahibine bıçakla dehşeti yaşattı
Fenerbahçe’de ayrılık resmen açıklandı Fenerbahçe'de ayrılık resmen açıklandı
Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP’den istifa etti Eski Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik, CHP'den istifa etti

15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
15:37
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi
15:05
Özgür Özel, Cumhuriyet’e ’kanlı darbe’ diyen Çamlı’ya ateş püskürdü
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
21:55
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti
Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
21:54
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
21:42
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
21:10
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
20:57
Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
20:53
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği Kameralara böyle yansıdı
Erikli sahilinde köpekbalığı paniği! Kameralara böyle yansıdı
20:43
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 16:36:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kurtulmuş Srebrenitsa Anma Törenine Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.