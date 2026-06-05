Kurtulmuş, Süryani Temsilcileriyle Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kurtulmuş, Süryani Temsilcileriyle Görüştü

Kurtulmuş, Süryani Temsilcileriyle Görüştü
05.06.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Stockholm'de Süryani toplumuyla bir araya geldi ve sorunları dinledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de Süryani toplumu temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş, Stockholm'deki Süryani toplumu temsilcileriyle görüşmesinde, TBMM heyetiyle Finlandiya ve İsveç'i kapsayan ziyaretlerinde olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretleri vesilesiyle Süryani toplumu temsilcileriyle de bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda uluslararası alanda yükselen bir güç haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu doğrudan doğruya, Türkiye'den gelen dostlarımızı pozitif anlamda etkileyen bir durum. Buradaki Türk vatandaşlarının İsveç halkıyla ciddi bir entegrasyon halinde olduğunu görüyoruz. Türkiye ile yakın temasınız var, bundan dolayı da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu güzellikleri artırarak, sorunları çözerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Süryani toplumu temsilcilerinin değerlendirmelerini, görüş ve taleplerini de dinleyen Kurtulmuş, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması konusunun yakın takipçisi olacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sizlere, ailelerinize, burada bulunan Süryani toplumuna başarılar diliyorum. Allah işlerinizi kolaylaştırsın, birliğimizi dirliğimizi daim kılsın, Türkiye ile olan samimi ilişkilerinizin ilanihaye devam etmesini nasip etsin. Süryani toplumunu tarihsel olarak da Türk toplumunun en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz. İrtibatımıza devam edeceğiz. Türkiye, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, her mezhepten, her dinden, her ırktan insanın ortak vatanıdır. Nihayetinde aynı vatanın, aynı milletin evlatları olarak bayrağımızın altında huzur içerisinde kıyamete kadar yaşayacağız."

Görüşmede, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de yer aldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Diplomasi, Politika, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, Süryani Temsilcileriyle Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıfır Atık Festivali’nde örnek uygulama Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı Sıfır Atık Festivali'nde örnek uygulama! Samed Ağırbaş Haberler.com mikrofonuna anlattı
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara’ya gönderildi “Rüşvet“ iddiası Özgür Özel ve 3 vekilin dosyası Ankara'ya gönderildi! "Rüşvet" iddiası
Aziz Yıldırım’a kötü haber ’’Anlaştık’’ dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu Aziz Yıldırım'a kötü haber! ''Anlaştık'' dediği yıldız isme Avrupa şampiyonu talip oldu
Şimdi ne olacak Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar Şimdi ne olacak? Osimhen için çılgın bir parayla geliyorlar
Merih Demiral’ın Fener’e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın Merih Demiral'ın Fener'e gelmek için yaptığı fedakarlığa bakın

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
14:31
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı Galatasaray’da tam 4 ayrılık
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 14:49:03. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş, Süryani Temsilcileriyle Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.