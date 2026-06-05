Kurtulmuş, Süryani Temsilcileriyle Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu İsveç'in başkenti Stockholm'de Süryani toplumu temsilcilerini kabul etti.

Kurtulmuş, Stockholm'deki Süryani toplumu temsilcileriyle görüşmesinde, TBMM heyetiyle Finlandiya ve İsveç'i kapsayan ziyaretlerinde olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini, bu ziyaretleri vesilesiyle Süryani toplumu temsilcileriyle de bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin özellikle son yıllarda uluslararası alanda yükselen bir güç haline geldiğini dile getiren Kurtulmuş, "Bu doğrudan doğruya, Türkiye'den gelen dostlarımızı pozitif anlamda etkileyen bir durum. Buradaki Türk vatandaşlarının İsveç halkıyla ciddi bir entegrasyon halinde olduğunu görüyoruz. Türkiye ile yakın temasınız var, bundan dolayı da büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bu güzellikleri artırarak, sorunları çözerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Süryani toplumu temsilcilerinin değerlendirmelerini, görüş ve taleplerini de dinleyen Kurtulmuş, sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması konusunun yakın takipçisi olacağını belirtti.

Numan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Sizlere, ailelerinize, burada bulunan Süryani toplumuna başarılar diliyorum. Allah işlerinizi kolaylaştırsın, birliğimizi dirliğimizi daim kılsın, Türkiye ile olan samimi ilişkilerinizin ilanihaye devam etmesini nasip etsin. Süryani toplumunu tarihsel olarak da Türk toplumunun en önemli parçalarından birisi olarak görüyoruz. İrtibatımıza devam edeceğiz. Türkiye, Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Süryanilerin, her mezhepten, her dinden, her ırktan insanın ortak vatanıdır. Nihayetinde aynı vatanın, aynı milletin evlatları olarak bayrağımızın altında huzur içerisinde kıyamete kadar yaşayacağız."

Görüşmede, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Türkiye-Finlandiya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, TBMM İdare Amiri ve DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, TBMM Katip Üyesi ve CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ile Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de yer aldı.