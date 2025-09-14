Kurtulmuş'tan 12 Dev Adam'a Tebrik

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde ikinci olarak gümüş madalya elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler 12 Dev Adam. FIBA 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda aşkla ve gayretle verdikleri mücadele sonucu Avrupa ikincisi olan Türkiye Milli Basketbol Takımı'mızı tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.