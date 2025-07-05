Kurtulmuş'tan 1993 Katliamlarına Anma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda ve 5 Temmuz 1993'te Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"1993 yılında Sivas ve Başbağlar'da yaşanan vahşetler, hafızalarımızda kapanmayan bir yara, yüreklerimizde dinmeyen bir acı olarak yerini koruyor. Bu elim hadiselerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Türkiye'mizi derinden etkileyen bu acıların bir daha yaşanmaması için birbirimize daha sıkı kenetlenecek, toplumsal barışımızı ve kardeşliğimizi büyüterek, ortak geleceğimize kararlılıkla sahip çıkacağız."