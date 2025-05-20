Kurtulmuş'tan Alevilere Üzüntü Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Alevilere Üzüntü Açıklaması

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Alevi yurttaşların incindiğini belirterek özür diledi ve birlik vurgusu yaptı.

20.05.2025 22:09
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Şırnak'ta yaptığı konuşmasında kullandığı bazı tarihi atıflardan ötürü Alevi yurttaşların incindiklerini müşahede ettiğini belirterek, "Birlik ve kardeşlik hassasiyetiyle dile getirdiğim sözlerimin kastım olmayan bir şekilde bağlamından kopartılarak yaralayıcı bir anlam alanına kaydırılmış olmasından içten bir üzüntü duyuyorum" dedi.

TBMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un basın açıklaması paylaşıldı. Kurtulmuş, "Şırnak'ta, 'barış, kardeşlik ve terörün sona ermesi' hakkındaki konuşmamda kullandığım ve anlık söylenen bazı tarihi atıflardan dolayı Alevi yurttaşlarımızın incindiklerini müşahede ettim. Birlik ve kardeşlik hassasiyetiyle dile getirdiğim sözlerimin kastım olmayan bir şekilde bağlamından kopartılarak yaralayıcı bir anlam alanına kaydırılmış olmasından içten bir üzüntü duyuyorum. Meclis Başkanlığı makamı ve siyasi geçmişim, her bir yurttaşımızın inancına, düşüncesine, kimliğine eşit mesafede durmakta ve birlikte yaşama iradesini temsil etmektedir. Cumhuriyet tarihinde, kimliğimizin esas taşıyıcısı olan yurttaşlık bağı, hukuki ve ahlaki bir kardeşlik teklifidir. Bu meyanda milletin iradesi, çok şükür ki ayrışmayı değil, bütünleşmeyi esas alıyor" ifadelerini kullandı.

'ÜZGÜN OLDUĞUMU İÇTENLİKLE İFADE ETMEK BOYNUMUN BORCUDUR'

Anadolu'nun büyük tarihi yürüyüşünün, zaman zaman iç çatışmalarla, kırılmalarla ve içlerini halen acıtan imtihanlarla şekillendiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Nihayetinde bu toprakların sesi daima birlikten, kardeşlikten ve dayanışmadan yanadır. Bahsi geçen konuşmamda ifade ettiğim gibi; Alevi-Sünni, Türk-Kürt kardeşliği bu topraklarda başkalarının planladığı yıkım senaryolarını her zaman boşa çıkarmıştır. Bu kardeşlik hem tarihimizin derinliklerinden süzülen ortak hikayemiz hem de geleceğimizin teminatıdır. Kardeşlik duygularının sarsılmasına sebep olacak her söz ve davranış hepimizi yaralar. Bu bağlamda, bilhassa böylesine hassas dönemlerde sözün mecrasından sapması ihtimaline karşı hepimizin çok daha dikkatli ve rikkatli olması gerektiği aşikardır. Sözlerimin Alevi yurttaşlarımızın yüreğinde bir burukluk oluşturduğunu görmekten müteessir oldum. Bu vesileyle ifade etmeliyim ki, bu beyanlarımı doğrudan Alevi toplumuna aktarmak, Alevi kanaat önderleri ve milletvekillerimizle birlikte samimi bir hasbihal ortamı kurmak hususunda da kapım daima açıktır. Eğer sözlerimden kaynaklı bir kırgınlık oluşmuşsa, milletimizin her ferdini; inancı, hayat tarzı ve hafızasıyla birlikte kendi kardeşi bilen, Hz. Ali Efendimizin 'İnsanlar iki sınıftır; ya dinde kardeşin ya yaratılışta eşindir.' düsturunu kendine şiar edinen ve siyasi hayatı boyunca bu coğrafyada daima kardeşliği, birliği ve bütünleşmeyi savunan bir kardeşiniz olarak üzgün olduğumu içtenlikle ifade etmek boynumun borcudur. Bu açıklamayı hakikate olan sadakate bağlılığım muvacehesinde yaptığımı aziz milletimize duyurmak istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Yerel Haberler, Politika, Şırnak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Alevilere Üzüntü Açıklaması - Son Dakika

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