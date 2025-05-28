Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye Ziyaret

Kurtulmuş\'tan Bahçeli\'ye Ziyaret
28.05.2025 14:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bahçeli ile terörsüz Türkiye sürecini görüşmek üzere bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, " Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde ve milletimizin gözü önünde, tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Bahçeli'ye; Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç eşlik etti. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş, gazetecilere açıklama yaptı.

'TBMM, TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRECEK'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başlamasında Bahçeli'nin tarihi bir katkısı ve öncülüğü olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bir kere daha kendisine olan minnetlerimi sizlerin ve kamuoyu huzurunda da ifade etmek isterim. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle İmralı'nın açıklaması, arkasından da terör örgütünün bu açıklamayı kabul etmesi ve silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde ve milletimizin gözü önünde, tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. TBMM'de bulunan tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve öncülük edilmesi gerekecek. Süreç ile ilgili fikirlerimizi karşılıklı olarak konuşacağız. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sürecin tarihi sorumluluğunu TBMM yerine getirerek, en güzel şekilde sonuçlandırılacak; milletimiz için" diye konuştu.

'SORUMLULUĞA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Hem dünya siyaseti hem de bölge siyasetinin baştan aşağı yenilendiği bir dönemde Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçtiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu fırsat siyaset üstü bir sorumluluk gerektirmektedir. Herhangi bir siyasi partinin veya siyasi kanadın tek başına ortaya koyabileceği ya da gerçekleştirebileceği bir süreç değildir. Bu bir al-ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik sürecinin tesis edilmesidir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. TBMM'nin kontrolünde, Meclis'in müzakere ortamında bu konu tamamıyla gerçekleşmiş olur. Türkiye, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısında meşgul olduğu, hem binlerce insanın hayattan koparılmasına neden olan hem de 2 trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Sorumluluk, TBMM'nindir, siyasi partilerin hepsini bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'KOMİSYON İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPTIK'

Kurtulmuş, TBMM'de komisyon kurulması önerileri ile ilgili, "Görüşmede komisyon ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Meclis'in nasıl çalışacağına dair değerlendirmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde netleştirerek nasıl çalışacağını kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Kurtulmuş, komisyonun ne zaman kurulacağı sorusuna ise "En kısa sürede" diye cevap verdi.

Kaynak: DHA

Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya’da gözaltına alındı Esad rejiminin işkencecisi Fahad A, Almanya'da gözaltına alındı
Rusya’dan gözdağı gibi tatbikat Baltık Denizi’nde sular ısınıyor Rusya'dan gözdağı gibi tatbikat! Baltık Denizi'nde sular ısınıyor
Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber Samsunspor yönetiminden öğrenci taraftarlarına müjdeli haber
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak
Yatırımcılar Papara’dan paralarını alabilecek mi MB’den açıklama var Yatırımcılar Papara'dan paralarını alabilecek mi? MB'den açıklama var
ABD’den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek ABD'den korona aşısıyla ilgili çarpıcı karar: Sağlıklı çocuklara ve hamilelere önerilmeyecek
Rusya: Ukrayna’ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz Rusya: Ukrayna'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz
Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü Berberde tıraş oluyordu, ağabeyi ensesinden vurarak öldürdü
Galatasaray’ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı Galatasaray'ın yıldızı 3 yıl sonra milli takıma çağrıldı
Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma Eşini ütüyle öldüren adamdan skandal savunma
Melih Mahmutoğlu’ndan üstü açık otobüste Galatasaray’a gönderme Melih Mahmutoğlu'ndan üstü açık otobüste Galatasaray'a gönderme

14:19
Okul kantininde Kuran’a büyük saygısızlık Veliler ayağa kalktı
Okul kantininde Kuran'a büyük saygısızlık! Veliler ayağa kalktı
14:10
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor IBAN’la para gönderme tarih oluyor
Banka işlemlerinde yeni kural başlıyor! IBAN'la para gönderme tarih oluyor
13:38
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı’na bomba yağdırdı
İsrail, Sana Uluslararası Havalimanı'na bomba yağdırdı
12:29
İtirafçı olan İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz’ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
İtirafçı olan İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
22:13
Volkan Demirel Fenerbahçe’ye zarar veren ismi açıkladı
Volkan Demirel Fenerbahçe'ye zarar veren ismi açıkladı
22:00
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
Fenerbahçe Euroleague şampiyonluğunu taraftarıyla kutladı
21:44
Shakhtar Donetsk, Arda Turan’ı resmen açıkladı
Shakhtar Donetsk, Arda Turan'ı resmen açıkladı
21:40
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman’ı isteyen dünya devini açıkladı
Okan Buruk kutlamalarda ıslıklanan Efe Akman'ı isteyen dünya devini açıkladı
21:29
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
Okan Buruk: Mourinho hala ağlamaya devam ediyor
21:19
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
Okan Buruk Osimhen konusunda taraftarın içini rahatlatacak haberi verdi
20:28
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
İsrail gasp edilen Filistin topraklarında 22 yeni yerleşim birimi kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2025 15:28:20. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan Bahçeli'ye Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.