Kurtulmuş\'tan Bahçeli\'ye Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş , MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, " Türkiye 'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde ve milletimizin gözü önünde, tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti. Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Bahçeli'ye; Meclis Başkanvekili Celal Adan, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç eşlik etti. Yaklaşık 35 dakika süren görüşmenin ardından Kurtulmuş, gazetecilere açıklama yaptı.

'TBMM, TARİHİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRECEK'

Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin başlamasında Bahçeli'nin tarihi bir katkısı ve öncülüğü olduğunu belirterek, "Bundan dolayı bir kere daha kendisine olan minnetlerimi sizlerin ve kamuoyu huzurunda da ifade etmek isterim. Bundan sonra sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin fikir alışverişinde bulunduk. Özellikle İmralı'nın açıklaması, arkasından da terör örgütünün bu açıklamayı kabul etmesi ve silah bırakmayı kabul etmesiyle birlikte Türkiye'de yeni bir süreç başlamıştır. Bu sürecin açık bir şekilde ve milletimizin gözü önünde, tamamıyla planlanan bir şekilde sonuca ulaşabilmesi için TBMM'ye görev düşmektedir. TBMM'de bulunan tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon oluşturularak sürecin takibi, kontrolü ve öncülük edilmesi gerekecek. Süreç ile ilgili fikirlerimizi karşılıklı olarak konuşacağız. Ümit ediyorum ki önümüzdeki sürecin tarihi sorumluluğunu TBMM yerine getirerek, en güzel şekilde sonuçlandırılacak; milletimiz için" diye konuştu.

'SORUMLULUĞA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM'

Hem dünya siyaseti hem de bölge siyasetinin baştan aşağı yenilendiği bir dönemde Türkiye'nin önüne tarihi bir fırsat geçtiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bu fırsat siyaset üstü bir sorumluluk gerektirmektedir. Herhangi bir siyasi partinin veya siyasi kanadın tek başına ortaya koyabileceği ya da gerçekleştirebileceği bir süreç değildir. Bu bir al-ver meselesi de değildir. Gönüllü bir şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik sürecinin tesis edilmesidir. Bunun için ümit ediyorum ki herkes elini taşın altına koyarak üzerine düşen sorumlulukları yerine getirir. TBMM'nin kontrolünde, Meclis'in müzakere ortamında bu konu tamamıyla gerçekleşmiş olur. Türkiye, yüzyıllık Cumhuriyet tarihinin neredeyse yarısında meşgul olduğu, hem binlerce insanın hayattan koparılmasına neden olan hem de 2 trilyon dolara yakın büyük bir mali kayba neden olan terör belasını artık tarihin çöplüğüne atacaktır. Sorumluluk, TBMM'nindir, siyasi partilerin hepsini bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

'KOMİSYON İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPTIK'

Kurtulmuş, TBMM'de komisyon kurulması önerileri ile ilgili, "Görüşmede komisyon ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Meclis'in nasıl çalışacağına dair değerlendirmeler yaptık. Önümüzdeki günlerde netleştirerek nasıl çalışacağını kamuoyu ile paylaşacağız" dedi. Kurtulmuş, komisyonun ne zaman kurulacağı sorusuna ise "En kısa sürede" diye cevap verdi.