Kurtulmuş\'tan Çocuk Bayramı Ziyareti

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 19:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 23 Nisan kutlamaları sırasında çocuk etkinlik alanını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinlik alanını ziyaret etti.

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulundaki çocuk özel oturumunun ardından Meclis yerleşkesindeki "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinlik alanını ziyaret etti.

Alandaki çadırları tek tek gezerek çocuklarla yakından ilgilenen Kurtulmuş, çocuklarla bilimsel çalışmalara, spora ve sanata olan ilgileri üzerine sohbet etti.

Stantlarda çocuklara sunulan hem eğlenceli hem de öğretici çalışmalar hakkında bilgi alan Kurtulmuş, emeği geçenleri tebrik ederek başarılar diledi.

Kurtulmuş, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün havalimanı simülatörü ile Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) aracını da inceleyerek, çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, etkinlik alanındaki Kırgızistan'ın kültürel değerlerinin tanıtıldığı çadırı da ziyaret ederek, Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Aibek Akaev'den bilgi aldı.

Kurtulmuş, daha sonra alana gelen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ile bir araya geldi.

Etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının yanı sıra Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), TÜRKSAT, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı, Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi, ASELSAN, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu gibi çok sayıda kurum ve kuruluş farklı temalarla stant açtı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 20:10:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.