Kurtulmuş'tan DEM Partisi'ne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kurtulmuş'tan DEM Partisi'ne Ziyaret

02.06.2025 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi, komisyon çalışmaları vurgulandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş DEM parti grubunu ziyaret etti

Kurtulmuş:

"Önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilere açıklama yaptılar.

TBMM Başkan Numan Kurtulmuş, verimli, yapıcı bir görüşme olduğunu belirterek, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması, Türkiye'nin demokratik standartlarının daha da ileriye götürülmesi bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine düşen görevi yerine getirilmesi konusundaki fikirlerimizi müzakere ettik. İmralı'dan ve örgütten gelen silah bırakma açıklamalarının ardından mesele Türkiye'de siyaset merkezi olan Türkiye'nin demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulabilecek duruma gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir uslupla sürecin bir an evvel sonlandırılması, yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan fırsatı en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları, Başkan Kurtulmuş'a görevinde başarılar dileyerek, "İçinden geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve akabindeki gelişmeler Parlamento'ya çok büyük sorumluluk ve görevler yüklemiştir. Bugün Sayın Meclis Başkanıyla bu konuları da müzakere ettik. Yeni dönemde Parlamento'nun bu konunun çözümü, barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle özellikle Parlamento'nun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle detaylı bir biçimde değerlendirme imkanı bulduk. Parlamento bünyesinde bu konunun çözümüne dair büyük katkı vereceğine inandığımız komisyon çalışmaları da önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından kendilerinde dinlemiş olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, DEM Parti, Politika, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan DEM Partisi'ne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinop’ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı Sinop'ta kaçak avlanan 363 kalkan balığı vatandaşa dağıtıldı
Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk Pazarcıdan tartıştığı kadına yumruk
Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu Kayıp olarak aranıyordu, cansız bedeni ormanda uyuşturucu madde ile birlikte bulundu
Naci Görür’den Bingöl’deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı Naci Görür'den Bingöl'deki 4.4 büyüklüğündeki depremle ilgili uykuları kaçıracak uyarı
Görenler gözlerine inanamadı Arda Güler’in fiziği büyüledi Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş’a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum Kartal Kayra Yılmaz, Beşiktaş'a geri döneceğini açıkladı: Orada oynamak istiyorum
Rusya’ya akılalmaz biçimde girmişler İşte Ukrayna’nın dron saldırısının detayları Rusya'ya akılalmaz biçimde girmişler! İşte Ukrayna'nın dron saldırısının detayları
Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor Şarkıcı ve çalgıcılara mesleki standart geliyor
Formula 1’de İspanya Grand Prix’sini kazanan isim belli oldu Formula 1'de İspanya Grand Prix'sini kazanan isim belli oldu
Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar Genç kızı darp edip özür dilettiler, o anları sosyal medyada paylaştılar
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:06
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
14:49
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul’da
Rusya-Ukrayna barış için İstanbul'da
13:46
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
Ticaret Bakanlığı 6 ürünü piyasadan toplatıyor
13:36
Sicilya’daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı İnsanlar bölgeyi terk ediyor
Sicilya'daki Etna yanardağı beklenmedik şekilde patladı! İnsanlar bölgeyi terk ediyor
21:14
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
Süper Kupa eşleşmeleri belli oldu
20:42
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Antalya açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
20:33
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
Beşiktaş ilklerin yaşandığı gecede üçüncülüğü son anlarda kaptırdı
20:32
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
Gençlik kampında denize giren iki öğrenci boğularak hayatını kaybetti
20:19
Bir zamanlar Fenerbahçe’deydi Damien Comolli, Juventus’un yeni genel müdürü oldu
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Damien Comolli, Juventus'un yeni genel müdürü oldu
19:52
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
Fenerbahçe, Benfica ile karşılaşacak
19:45
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Alves Kablo, Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2025 15:51:02. #7.13#
SON DAKİKA: Kurtulmuş'tan DEM Partisi'ne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.