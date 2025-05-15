TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Konya Kulu'da meydana gelen ve başta Ankara olmak üzere çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Depremzedelere Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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