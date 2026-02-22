TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Basketbol Ziraat Bankası Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu ve taraftarlarını tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Fenerbahçe Beko'ya Tebrik - Son Dakika
