Kurtulmuş'tan Hacı Bektaş-ı Veli Mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin "Bu kapı, sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır." sözünü anımsatarak, "İnsanı merkeze alan anlayışı ile adalet, eşitlik ve dayanışmaya dayalı ilkeleri, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 754. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'yu Hazreti Peygamber ve Ehli Beyt sevgisiyle yoğuran Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün 754. yıl dönümünde sevgiyle ve ihtiramla yad ediyorum. Topraklarımızın manevi öncülerinden olan, Anadolu erenlerinin piri Hacı Bektaş-ı Veli, çağları aşan tavsiyeleri, sevgi, hoşgörü ve barış anlayışıyla yüzyıllar boyunca toplumumuzun birlik ve beraberlik kültürüne ilham vermiştir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin 'Bu kapı, sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır.' diyerek insanı merkeze alan anlayışı ile adalet, eşitlik ve dayanışmaya dayalı ilkeleri, bugün de bizlere rehberlik etmeye devam etmektedir."