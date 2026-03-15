Kurtulmuş'tan İslamofobi Mesajı

15.03.2026 13:01
Numan Kurtulmuş, İslamofobi ile Mücadele Günü'nde Mescid-i Aksa'nın kapalı olmasını eleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Mescid-i Aksa'nın 15 gündür kapalı olması İslam toplumlarının hedef alındığı sistematik baskı ve ayrımcılığın boyutlarını açıkça gözler önüne seren bir başka kural tanımazlıktır" ifadelerine yer verdi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" dolayısıyla X hesabından paylaşımda bulundu. Kurtulmuş paylaşımında, "15 Mart'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' olarak ilan edilmesinin dördüncü yıl dönümünde, İslam karşıtlığının, nefret söyleminin ve ayrımcılığın yalnızca Müslümanları değil, insanlığın ortak değerlerini hedef alan küresel bir tehdit olduğunu bir kez daha güçlü biçimde hatırlatıyoruz. Bugün özellikle Gazze'de yaşanan gelişmeler ve komşumuz İran'a yönelik saldırılar sonucu bölgede artan gerilimler; Müslüman toplumların hedef alındığı nefret dilinin tüm insanlık için ne kadar tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ortaya koymaktadır. Mescid-i Aksa'nın 15 gündür kapalı olması İslam toplumlarının hedef alındığı sistematik baskı ve ayrımcılığın boyutlarını açıkça gözler önüne seren bir başka kural tanımazlıktır" ifadelerine yer verdi.

Kurtulmuş'un paylaşımının devamı şöyle:

"Bu bağlamda, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kilit vurmak, milyonlarca Müslümanın inancına açık bir saldırıdır. Mescid-i Aksa, savaş şartlarında bile ibadete kapanmaması gereken kutsal bir mabeddir. Bu hakikati bugün hiç kimse görmezden gelemez. Siyonist rejimin zulüm ve barbarlığı Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkını elinden alamaz. Uluslararası toplum ve küresel sistemin bu açık haksızlık karşısındaki suskunluğu ise yaşananlar kadar kaygı vericidir. '15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' vesilesiyle, Müslümanları hedef alan her türlü ön yargının, ayrımcılık ve düşmanlığın son bulduğu; farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü daha adil ve barışçıl bir dünya özlemini bir kez daha güçlü biçimde vurguluyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

