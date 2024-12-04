Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan'a Anma Mesajı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı, vefatının 1. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Diyanet İşleri eski Başkanı ve Milli Görüş'ün öncülerinden muhterem büyüğümüz, Lütfi Doğan hocamızı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. İlmiyle amil bir alim, ömrünü ilme ve irfana adamış örnek bir insandı. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.