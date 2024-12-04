Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan'a Anma Mesajı - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan'a Anma Mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Lütfi Doğan'ı vefatının 1. yılında rahmetle andı.

04.12.2024 17:50
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı, vefatının 1. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Diyanet İşleri eski Başkanı ve Milli Görüş'ün öncülerinden muhterem büyüğümüz, Lütfi Doğan hocamızı, vefatının sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. İlmiyle amil bir alim, ömrünü ilme ve irfana adamış örnek bir insandı. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Lütfi Doğan'a Anma Mesajı - Son Dakika

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