Kurtulmuş'tan Sevindik'e Tepki Teşekkürü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, oyuncu Görkem Sevindik'i İsrail'e yönelik tepkisi dolayısıyla kutladı.

TBMM Başkanlığından alınan bilgiye göre, Kurtulmuş, Kanal D'de yayınlanan "Eşref Rüya" dizisinde "Kadir Baba" karakterini canlandıran oyuncu Görkem Sevindik'i telefonla aradı.

Sevindik'i, İsrail'in Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına karşı duruşu nedeniyle tebrik eden Kurtulmuş, Sevindik'in tepkisinin vicdanların sesi, ahlak ve insanlık adına büyük bir çıkış ve duruş olduğunu belirterek, sanat hayatında başarılar diledi.