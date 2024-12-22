Kurtulmuş\'tan Siyonizm Eleştirisi

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hala dünyada kendisini diğer insanlardan üstün zanneden, saçma sapan bir ideolojinin peşinde koşan siyonist yayılmacılık Orta Doğu coğrafyasını kan, barut, gözyaşı içerisinde bırakıyor." dedi.

Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde düzenlenen "Sabahattin Zaim Anma Programı"nda konuştu.

Uluslararası Balkan Üniversitesinin geliştiğini ifade eden Kurtulmuş, üniversitenin dünya üniversiteleri arasında üst sıralarda yer alması için gayret sarf edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Hocaların hocası" ve "iktisadın duayeni" olarak anılan, 17 yıl önce hayatını kaybeden Prof. Dr. Sabahattin Zaim'in öğrencisi olduğunu belirten Kurtulmuş, Zaim'den çok önemli şeyler öğrendiğini dile getirdi.

Sabahattin Zaim'in toparlayıcı ve kuşatıcı olduğunu anlatan Kurtulmuş, Zaim'in kimseyi ötekileştirmediğini aktardı.

Farklı hayat tarzındaki insanların Sabahattin Zaim'i örnek aldığını söyleyen Kurtulmuş, akademik alanda etkin olan Zaim'in çalışma ekonomisi alanındaki önemli bilim insanları arasında yer aldığını belirtti.

Zaim'in dünyadaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini kaydeden Kurtulmuş, "Sabahattin Zaim Hoca, tek başına mektepti. Kendisi mektep olan, gittiği her yere mektebi götüren önemli bir şahsiyetti." dedi.

"Osmanlı barış düzeni, insanlık tarihinin örnek sayfalarından bir tanesidir"

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında tarihi köprüler bulunduğuna işaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin, Balkan coğrafyasındaki halklara dostça ve kardeşçe yaklaştığını ifade etti.

Numan Kurtulmuş, Balkan halklarının bir ve beraber yaşamasının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Osmanlı döneminde, Balkan coğrafyasındaki halkların barış içinde yaşadığını anlatan Kurtulmuş, her insanın yaratılışta eşit haklara sahip olduğunu, insanlar arasında yaratılıştan gelen hiçbir ayrımın olmadığını, bu özümsendiğinde barışın ve huzurun da sağlanabileceğini vurguladı.

Kurtulmuş, "Balkan coğrafyasında süren, Batılıların, insaflı Batılı tarihçilerin 'Pax Ottomana' olarak değerlendirdiği Osmanlı barış düzeni, insanlık tarihinin örnek sayfalarından bir tanesidir." diye konuştu.

Dünyada zulümlerin, soykırımların ve katliamların yaşandığını dile getiren Kurtulmuş, Balkan halklarının ve tüm insanlığın esenlikle bir arada yaşayabileceği dünyanın kurulması temennisinde bulundu.

"Barışı, özgürlüğü istemek güzeldir"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bazı insanların kendilerini diğer insanların üstünde hissettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nazi Almanya'sındaki faşizmin ürünü olan o soykırım böyle hortlamadı mı? 'Bunlar da kim bizimle aynı haklara sahip olsunlar' denildi. Bugün maalesef üzerinden bu kadar geçmiş olmasına rağmen, hala dünyada kendisini diğer insanlardan üstün zanneden, saçma sapan bir ideolojinin peşinde koşan siyonist yayılmacılık Orta Doğu coğrafyasını kan, barut, gözyaşı içerisinde bırakıyor. Kendi komşusu olan, kendisi orada yokken orada bulunan Arap'a orada yaşama hakkını çok görüyor. Kendisi o toprakların ismini bilmezken asırlardır o topraklarda yaşayan, farklı kanaatlerden, farklı kültürlerden insanları orada fazladan görüyor. Çünkü onu, insan olarak, kendisine eşit görmüyor. Barışı, özgürlüğü istemek güzeldir ancak önce her insanı birbirinin eşiti 'hazreti insan' olarak görmek şarttır."

"Gönlü 'barış' demeyenlerin, dilinden 'barış' diye her gün söz dökülse ne anlamı vardır?" diye soran Kurtulmuş, insanlığın en çok muhtaç olduğu şeyin, tam manasıyla barışın sağlanması olduğunu ifade etti.

Kurtulmuş, insanı yaratılışta eşit gören anlayışa ihtiyaç duyulduğunu, bu anlayışın Türk medeniyetinin köklerinde yer aldığını vurguladı.