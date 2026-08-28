Kurtulmuş'tan Şule Yüksel Şenler'e Anma

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yazar Şule Yüksel Şenler'i vefatının 7. yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Modern çağın sorunlarına çare arayan, gençlere kalemi ve güçlü duruşuyla yol gösteren, ömrünü bu kutlu davaya adayan Şule Yüksel Şenler Hanımefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.