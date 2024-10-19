TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Dünya Superbike şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu'nu kutladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda dünya şampiyonu olarak şanlı bayrağımızı dalgalandıran milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu'nu yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Toprak'a Kutlama - Son Dakika
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