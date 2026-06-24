Kurtulmuş'tan Umman ile kritik görüşme - Son Dakika
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Kurtulmuş'tan Umman ile kritik görüşme

Kurtulmuş\'tan Umman ile kritik görüşme
24.06.2026 18:19
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakü'de Umman meclis başkanıyla bölgesel gelişmeleri görüştü.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı kapsamında Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali ile bir araya geldi.

Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ABD/İsrail- İran Savaşı'nda Umman'ın arabuluculuk konusunda önemli bir rol üstlendiğini, bu süreçte riskler ve tehditler altında kaldığını dile getirerek, ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen müzakerenin olumlu sonuçlanması ve barışın kalıcı hale gelmesiyle bölgenin istikrara kavuşacağına inandığını belirtti.

İslam dünyasının, İsrail'in Gazze'de 3 senedir sürdürdüğü soykırımdan olduğu gibi bu savaştan da dersler çıkarması gerektiğini belirten Kurtulmuş, İslam dünyasının ve bölge ülkelerinin aralarındaki mezhebi, siyasi, fikri ve etnik farklılıkları bir kenara bırakarak ortak bir strateji etrafında bütünleşmesinin önemine dikkati çekti.

Kurtulmuş, İran'ın, Körfez ülkeleriyle arasındaki gerilimi azaltması ve normalleşmeyi sağlamasının bundan sonraki beklenti olduğunu ifade ederek, Körfezin geleceğinde Umman'ın da çok hayati rol oynayacağını belirtti.

Görüşmede, İSİPAB Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş'tan Umman ile kritik görüşme - Son Dakika

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