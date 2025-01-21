TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında yaşamını yitiren vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Yangın Başsağlığı Mesajı - Son Dakika
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