Kurtulmuş'tan Yeni Yol Grubu'na Ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaret etti

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yeni Yol grubunu ziyaret etti.

Kurtulmuş TBMM'de Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş Ak Parti Grup Başkanı Abdullaj Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte geldi. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Mehmet Emun Ekmen ve TBMM Katip üye Mustafa Bilici Kurtulmuş ve berbaerindeki heyeti karşıladı.