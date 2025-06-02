TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yeni Yol grubunu ziyaret etti
ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yeni Yol grubunu ziyaret etti.
Kurtulmuş TBMM'de Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Kurtulmuş Ak Parti Grup Başkanı Abdullaj Güler ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile birlikte geldi. Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya
Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ve Mehmet Emun Ekmen ve TBMM Katip üye Mustafa Bilici Kurtulmuş ve berbaerindeki heyeti karşıladı.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş'tan Yeni Yol Grubu'na Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?