Kurtulmuş, Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı'nın üçüncü ülkeye karşı olmadığını söyledi

Kurtulmuş, Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı'nın üçüncü ülkeye karşı olmadığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye-Libya Deniz Mutabakatı'na ilişkin olarak anlaşmanın herhangi üçüncü bir ülkeye karşı yapılmadığını belirtti. Kurtulmuş, mutabakatın üçüncü ülkelere yönelik olmadığını söyledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Türkiye- Libya Deniz Mutabakatı) Bu anlaşma herhangi 3'üncü bir ülkeye karşı yapılan bir anlaşma değildir."
Kaynak: İHA
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