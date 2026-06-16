Kurtulmuş TÜRKPA Genel Sekreterini kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti.
TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Ramil Hasan'ı kabul etti" denildi.
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