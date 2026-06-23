Kurtulmuş: TÜRKPA Uluslararası Arenada Söz Sahibi - Son Dakika
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Kurtulmuş: TÜRKPA Uluslararası Arenada Söz Sahibi

Kurtulmuş: TÜRKPA Uluslararası Arenada Söz Sahibi
23.06.2026 19:50
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, TÜRKPA'nın uluslararası alanda kaydettiği ilerlemeyi vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türk Devletleri Teşkilatının parlamenter asamblesi olan TÜRKPA, çok büyük bir mesafe kaydetmiştir. Uluslararası camiada artık adından söz edilen bir parlamenter asamble haline gelmiştir." dedi.

Kurtulmuş, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) 20. Konferansı dolayısıyla bulunduğu Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreterliğini ziyaret etti.

TÜRKPA Genel Sekreteri Ramil Hasan'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Kurtulmuş, Hasan ve ekibine görevinde başarılar dileyerek, gayretli çalışmalarının olumlu sonuç vermesi temennisini dile getirdi.

Türk Devletleri Teşkilatının güçlü bir noktaya geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, küresel şartların Türk dünyasının gelişmesine, güçlenmesine çok önemli fırsatlar tanıdığını belirtti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Orta Asya'dan Macaristan'a kadar geniş bir coğrafyada, yaklaşık 300 milyonluk nüfusuyla, yer altı ve yer üstü kaynaklarıyla, bütün stratejik geçiş noktalarına hakim pozisyonuyla Türk dünyasının gelecek dönemin parlayan yıldızı olmaya aday olduğunu vurguladı.

Türk dünyasının güçlenmesi için her türlü imkanın mevcut olduğunu, bunların da ortak akılla, ortak projelerle, ortak çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kurtulmuş, "Türk Devletleri Teşkilatının parlamenter asamblesi olan TÜRKPA, çok büyük bir mesafe kaydetmiştir. Uluslararası camiada artık adından söz edilen bir parlamenter asamble haline gelmiştir. Daha da büyük gayretle bunu daha iyi noktalara taşıyacağız. Henüz üye olmamış Türk devletlerinin de TÜRKPA'ya üye olmasını sağlayacağız, bu gündemle aramızdaki ilişkileri daha da güçlendirerek devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Parlamentolar arasındaki ilişkinin ikili ilişkilerdeki önemine işaret eden Kurtulmuş, özellikle son dönemlerde parlamenter diplomasinin artan önemini dile getirdi.

Parlamentoların, hükümetlerin siyasi iradesine ilave olarak halkın iradesini yansıttığını ifade eden Kurtulmuş, TÜRKPA'nın bu anlamda güçlenmesinin, Türk devletlerindeki halkların da iradesini ortaya koyacağını belirtti.

Ziyarette, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, TBMM Katip Üyesi ve İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Nevşehir Milletvekili Emre Çalışkan, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ile Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün de yer aldı.

Kaynak: AA

Numan Kurtulmuş, Azerbaycan, Diplomasi, Politika, Dünya, Bakü, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş: TÜRKPA Uluslararası Arenada Söz Sahibi - Son Dakika

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