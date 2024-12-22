Kurtulmuş Üsküp'te Türk Kültürünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş Üsküp'te Türk Kültürünü Ziyaret Etti

Kurtulmuş Üsküp\'te Türk Kültürünü Ziyaret Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Üsküp'te Türk kültürüyle bütünleşmiş tarihi çarşıyı ziyaret etti.

22.12.2024 22:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, şehrin Türk kültürüyle bütünleşmiş tarihi çarşısını ziyaret etti, kendisine sevgi gösterisinde bulunan Kuzey Makedonya'daki Türk kökenli vatandaşlarla sohbet etti.

Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde düzenlenen "Sabahattin Zaim Anma Programı"nın ardından Tarihi Osmanlı Telgrafhanesindeki İslam Medeniyetleri Merkezi'ne geçerek buradaki yöneticilerle bir araya geldi.

Yavuz Sultan Selim ve Sultan II. Bayezid dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu'nun ileri gelen şahsiyetlerinden Mustafa Paşa tarafından 1492 yılında yaptırılan ve yakın dönemde TİKA tarafından restore edilen Mustafa Paşa Camisi'ni ziyaret eden Kurtulmuş, camiye gelen Kuzey Makedonyalı Müslümanlarla sohbet etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, tarihi bir Osmanlı şehrinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bütün Üsküplülere Türk halkının selam ve sevgilerini getirdiğini söyledi. Kurtulmuş, Balkanlardan başlamak üzere Türkiye'nin de içinde bulunduğu bütün coğrafyada huzur, sükunet ve barışın hakim olmasını temenni etti.

Daha sonra Üsküp'te Türk kültürüyle bütünleşmiş tarihi çarşıyı ziyaret eden Kurtulmuş, buradaki Sultan Murat Camisi'nde incelemede bulundu. TİKA tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan cami hakkında bilgi alan Kurtulmuş, cami çıkışında Türk kökenli vatandaşlarla görüştü.

Üsküp Türk çarşısındaki Kurşunlu Han ve Bedesten gibi önemli Osmanlı eserlerini inceleyen Kurtulmuş, Ensar Kültür Yardımlaşma ve Eğitim Derneği ile Köprü Derneği'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş Üsküp'te Türk Kültürünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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