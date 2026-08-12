Kurtulmuş: Üst Düzey Örgüt Yöneticileri Kapsam Dışı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin "Örgütün üst düzey yöneticileri birinci maddede çok net bir şekilde kapsam dışı bırakılmıştır." dedi.

Meclis'te Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

"Terörsüz Türkiye sürecine yönelik hazırlanan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun kapsamında oluşturulacak Kurula terör örgütü mensuplarınca yapılacak başvurulara" ilişkin soru üzerine Kurtulmuş, Kanun kapsamında bazı infaz düzenlemeleri yapılacağını söyledi.

Düzenleme kapsamına giren suçlardan, toplam 15 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazının 5 yıl süreyle, toplam 15 yıldan fazla hapis cezası ile müebbet hapis veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum olan hükümlülerin cezalarının infazının ise 10 yıl süreyle infaz hakiminin kararıyla erteleneceğini aktaran Kurtulmuş, "Burada hassas olan noktalardan birisi de örgütün üst düzey yöneticileri birinci maddede çok net bir şekilde kapsam dışı bırakılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Sürece ilişkin TBMM gündemine bundan sonra yeni kanun tekliflerinin gelip gelmeyeceğine" yönelik soru üzerine Kurtulmuş, tarihi bir adımla çok önemli bir yasanın çıkarıldığını belirtti. Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Bu yasayla birlikte Terörsüz Türkiye'ye, terörsüz bölgeye, Türkiye'nin barış ve esenliğine, kalıcı kardeşliğine bir kapı açılmıştır. Yasa çıkarmak işin en kolay kısmıdır. Çok büyük uğraşılarak bu yasa ortaya konuldu ama TBMM her hafta bir sürü yasa çıkarıyor. Mühim olan zihinlerin, zihniyetlerin, siyasi, fikri bakışın değişmesi, dilin ve kalbin tashih edilmesi mecburiyetidir. Yani hepimiz bu ülkenin ortak, eşit yurttaşlarıyız. Hepimiz bu topraklara bağlıyız. Bu toprakların tamamı hepimizin ülkesidir. Hepimiz bu bayrağın altında, huzur, barış içerisinde yaşıyoruz. Bu kolay değil. Yılların verdiği birtakım tahribatlar var. Bunların da süratle giderilebilmesi lazım.

Eğer bu süreçte inşallah işler istenildiği gibi devam ederse, hakikaten örgüt tamamıyla kendisini fesheder, silahlardan arındırılmış olur ve bir daha bundan da önemlisi bakın, Orta Doğu'da en kolay bulunan şey silahtır. Başından beri bunu söylüyoruz. Bir örgütü feshedersiniz, 50 tane örgüt kurarsınız. Bir tane silahı verirsiniz, 50 bin tane silah temin edersiniz veya size emperyalistler verir bu silahları, onların adına savaşın diye. Mühim olan bir daha bu memlekette hiçbir Kürt gencinin 'Ben artık dağa çıkmam gerekir' demeyeceği bir fikri, siyasi olgunluğun sağlanması, bir bütünleşmenin temin edilmesidir. Eldeki silahların bırakılmasından öte zihinlerdeki silahın bırakılmasıdır, kalplerdeki kardeşliğin yaşatılmasıdır ve bunu da öyle laf olsun diye değil, samimi olarak bunu ortaya koyabilmektir. Kaldı ki bu bunu başardığımız takdirde biz sadece ülke olarak sadece bu bölgeden ibaret değiliz ki. Suriye'deki Arap da bizim, Suriye'deki Kürt de bizim, Türkmen de bizim, Nusayri de bizim. Yani bizim derken, biz onun bir parçasıyız, oranın bir parçasıyız. Böylesine büyük bir aidiyet duygusuyla bu topraklara, bu ülkeye ve bu bölgeye kendimizi hissedersek ve böyle bir fikri ortamın kuvvetlenmesini temin edersek sürece yapacağımız en büyük katkı budur."

Kurtulmuş, sürecin pozitif devam etmesi ve ihtiyaç duyulması halinde, TBMM'nin de onayıyla yeni yasal düzenlemelerin yapılabileceğini söyledi.

"Yasa sürecinde de onların bilgilerine başvuruldu"

Kurtulmuş, "bundan sonraki süreçte konunun paydaşlarıyla nasıl bir temas olacağının" sorulması üzerine, Komisyon çalışmalarına ilk davet ettikleri grubun şehit aileleri ve gaziler olduğunu anımsattı.

Kurtulmuş, o gün herkesin ağlamamak için kendisini zor tuttuğu bir an yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bir gazimiz, gözünü çıkardı. Meğerse yapay gözmüş gözünün birisi. Terörle mücadelede gözünü kaybetmiş. Dedi ki, 'ben yakın arkadaşımı yanımda şehit verdim ama artık daha fazla şehitlerin olmaması, daha fazla insanımızı kaybetmemek için ben gözümü kaybettim, bu kadar mücadele verdim, sonuna kadar bu sürecin başarıyla tamamlanması için destek veriyoruz' dedi. Yine bir oturumda şehit ve gazilerimizin anneleriyle, evlatlarını teröre kaybetmiş olan anneler 'Barış Anneleri' adı verilen grup bir araya geldi. Aşağı yukarı o annelerin her ikisinin de söylediği, her iki tarafın da söylediği ortak söz şöyleydi, 'biz şimdiye kadar evlatlarımızı toprağa gömdük, şimdi silahlarımızı toprağa gömmeyi istiyoruz. Vakit şimdi öyle bir vakittir.' Burada bu kadar ağır bedel ödemiş olan şehitlerimizin yakınları, gazilerimiz, bu geniş kitle de çok büyük oranda buna destek veriyor. Bu süreç içerisinde Anadolu'nun birçok yerinde toplantılar yapıldı. Ben de gittiğim toplantılarda şehit aileleri ve gazilerimizin de olmasına özel önem verdim. Dolayısıyla bu süreçte şehit aileleri ve gazilerimiz sürecin önemli bir parçası olarak görüldü. Hemen hemen onlarla ilgili bütün kesimlerin temsilcileri, hepsini dinlemek mümkün değil. Burada komisyonda gelip görüşlerini ifade ettiler ve yasa sürecinde de onların bilgilerine başvuruldu."

?"Çok büyük bir motivasyon var"

Kurtulmuş, Şırnak'taki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) büyük bir coşkuyla karşılandığının ve sonbaharda da Şanlıurfa'daki TEKNOFEST'e bir milyondan fazla kişinin beklendiğinin hatırlatılarak, bölgedeki ekonomik kalkınma hamlelerinin sorulması üzerine, ekonomik kalkınma, yatırım, turizm, eğitim ne konuşulursa konuşulsun işin aslının toplumsal motivasyona dayandığına işaret etti.

Geçmiş gözlemlerine kıyasla Doğu'daki bütün ziyaretlerinde çok büyük bir toplumsal motivasyonun olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"En son Cudi Dağı'nda Hazreti Nuh Peygamberi Anma Törenine katıldık. Herhalde 10-15 bin kişi vardı. Daha evvel terör dolayısıyla yapılamamış, son birkaç yıldır da art düzeyde yapılıyormuş. Nasip olursa onu önümüzdeki seneden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin himayesinde yapacağız. İnsanlardaki coşku, yani bir yayla şenliğine gelmiş gibi, kimisi kamyonetle gelmiş, kimisi arabayla gelmiş, işte kimisi diğer araçlarla gelmiş, binlerce insan, 10 bin, 15 bin kişinin olduğu bir kalabalık. İnsanlar bir şey söylüyor, hiç konuşmalarına gerek yok, 'biz barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kardeşlik istiyoruz' o motivasyona insanlar satın almış vaziyetler. Çok büyük bir motivasyon var. Şimdi Şırnak'taki bu TEKNOFEST'te de görmüşsünüzdür. Şırnak gibi bir yerde, yüzlerce takım yarışmaya katılıyor, binlerce evladımız yarışmaya katılıyor. Şehir stadyumu tıklım tıklım dolu. Şimdi Şanlıurfa'da bunun kat kat üstü olacak. Yani bu büyük bir motivasyon."

?"Bunların hepsi geride kaldı"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "hendek olayları" sırasında kendisinin bakan olduğunu ve Mardin Midyat'ı ziyaret ettiklerini belirterek, Cizre'de eğitim yapılamadığı için buraya gelen öğrencilerin etütlerine katıldıklarını anlattı.

14-15 yaşındaki çocukların bombalamalar ve çatışmalar müsaade etmediği için ailelerinin yanında eğitim alamadıkları için Midyat'a geldiğini kaydeden Kurtulmuş, şunları ifade etti:

"Çocuklar, büyük bir gerilim, hatta açık söyleyeyim büyükler öfke içerisinde konuşuyorlardı. Şimdi çok şükür bunların hepsi geride kaldı. Aynı çocukların devamı olan kardeşleri, şimdi TEKNOFEST'lere gidip yarışıyorlar. Memleketin başka kültürel ve eğitim imkanlarından sonuna kadar istifade etmek için çaba harcıyorlar. Kötü mü oluyor, fena mı oluyor? Bir tek soru sormak lazım, eski dönemde kim kazandı? Vallahi de billahi de ne Türk kazandı ne Kürt kazandı ne Arap kazandı ne A partisi kazandı ne B partisi kazandı ne Z partisi kazandı. Eski dönemin kazananı, elleri kirli, heybelerinde kan dolu olan emperyalistler oldu. Bu oyunu bozacağız. Bu iradedir, 467 oyun bence karşılığı, bendeki karşılığı budur. Bu iradeyi Türkiye ortaya koydu. Allah'ın izniyle buna devam edeceğiz."

(Sürecek)