Kurtulmuş ve Blondel NATO Zirvesinde Bir Araya Geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Brüksel'de, Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile görüştü.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda "NATO Parlamento Başkanları Zirvesi kapsamında Belçika Senato Başkanı Vincent Blondel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmemizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkiler başta olmak üzere bölgemizi de ilgilendiren birçok konuyu ele aldık. Belçika Parlamentosu'nda Türkiye Dostluk Grubu'nun kurulmasından memnuniyet duyuyor; bunun, parlamentolar arası ilişkilerimizin güçlendirilmesine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sayın Blondel'ı, NATO-PA Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği için kutluyor, misafirperverliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.