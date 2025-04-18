Kurtulmuş ve Ghanim, Filistin için bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'da Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim ile görüştü

İSTANBUL - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı" kapsamında Katar Şura Meclisi Başkanı Hassan bin Abdulla Al Ghanim ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İstanbul'daki Conrad Otel'de gerçekleşen görüşmede, Filistin davasının bayraktarından birisinin Katar olduğunu belirterek, Katar'ın Filistin davası için verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Katar'ın Filistin halkına gösterdiği yakın ilgiyi tarihçilerin güçlü bir şekilde yazdığını ve yazmaya devam ettiğini söyleyen Kurtulmuş, büyük bir cesaretle ve kararlılıkla Filistin meselesini başından itibaren destekleyen Katar'ın, Gazzeliler ve, Filistinlilerin her türlü insani ihtiyaçlarının karşılanması yönünde kararlı bir duruş sergilediğini belirtti.

Filistin meselesini, bölge ülkeleri ve Müslüman ülkelerin meselesi olmasının ötesine taşımak arzusunda olduklarını söyleyen Kurtulmuş, "Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nın başlangıcındaki temel fikrin de bu olduğunu dile getirdi.

Zaman içerisinde söz konusu inisiyatifin genişletilmesi imkanının da bulunduğunu belirten Kurtulmuş, toplantıda ortaya konulacak çalışmalarla, bütün ülkelerin ve insanlığın Filistin davasına destek vermesini ve iki devletli çözümden başka bir yolun olmadığının görülmesini sağlamak gerektiğini ifade etti.

Parlamenter diplomasinin uluslararası ilişkilerin en önemli araçlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Kurtulmuş, Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nın da yeni bir uluslararası inisiyatifin başlangıcı olacağını kaydetti.

Türkiye ve Katar arasındaki ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin de güçlü bir şekilde artarak devam ettiğini dile getiren Kurtulmuş, iki ülke parlamentolarının dostluk gruplarının birlikte çalışmasının, Türkiye ve Katar arasındaki işbirliğine ve kardeşliğe katkı sunacağını söyledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, ayrıca Katar Şura Meclisi Başkanı Ghanim'i resmi ziyaret için Ankara'ya davet etti.