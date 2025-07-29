Kurtulmuş ve Pakistan Meclis Başkanı Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsviçre'de temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, Cenevre şehrinde düzenlenen Altıncı Dünya Parlamento Başkanları Konferansı kapsamında Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık ile bir araya geldi. Kurtulmuş görüşmede, Pakistan'ın da aralarında yer aldığı Filistin'i Destekleyen Parlamentolar Grubu'nun gelecek dönemde genişlemesine dair temennisini dile getirerek, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık'ın İstanbul'da gerçekleşen ilk toplantıya katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

Türkiye ve Pakistan arasındaki karşılıklı üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasında her alanda var olan mevcut iş birliğini güçlendirdiğini belirten Kurtulmuş, parlamentolar arası ilişkileri de daha ileri taşıma arzusunda olduklarını vurguladı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Kurtulmuş, İslam coğrafyasındaki ülkeler arasında birlikteliğin daha da artırılması ihtiyacına işaret etti. - CENEVRE