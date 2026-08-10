Kurtulmuş ve Stocker İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika
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Kurtulmuş ve Stocker İlişkileri Güçlendirdi

Kurtulmuş ve Stocker İlişkileri Güçlendirdi
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avusturya Şansölyesi Stocker ile görüşerek ikili ilişkileri ele aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avusturya Federal Şansölyesi Christian Stocker ile bir araya geldi.

Meclis'teki görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye ile Avusturya arasında özellikle son dönemde her alanda iyi ilişkilerin sürdürüldüğünü görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, Stocker'in Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin gelişmesine önemli katkılar sunması temennisinde bulundu.

Ülkeler arasındaki ilişkilerin ve karşılıklı anlayışın güçlendirilmesinde parlamentolar arasında gelişen diyaloğun ve karşılıklı ziyaretlerin önemli rol oynadığını ifade eden Kurtulmuş, dostluk gruplarının bu süreçte büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Avusturya arasındaki en sağlam köprünün Avusturya'da yaşayan, 400 bine yakın nüfusuyla Türk toplumu olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, Avusturya'nın ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına önemli katkılar sunan Türk toplumunun huzur ve refah içinde yaşamasını önemsediklerini ifade etti.

Kurtulmuş, Avusturya'daki Türk vatandaşlarının Stocker'in Türkiye ziyaretinden olumlu etkileneceğini ve bunun geri dönüşlerinin de olumlu olacağını söyledi.

Avusturya Federal Şansölyesi Stocker ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunmaktan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde parlamentolar arası ilişkilerin son derece önem taşıdığını belirtti.

Stocker, iki ülke arasında çok farklı alanlarda devam eden ilişkilerin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesini arzu ettiklerini belirterek, ülkesindeki Türk kökenli vatandaşların iyi şekilde entegre olduğunu, ülke ekonomisi ile farklı alanlara katkılar sunduklarını dile getirdi.

Stocker, Türkiye ile ekonomik işbirliğini geliştirme arzusunu ifade etti.

Jeopolitik konumundan dolayı bölgesel konularda kilit rol oynayan Türkiye'nin gerçekleştirdiği arabuluculuk çabalarını takdirle karşıladıklarını vurgulayan Stocker, Türkiye'nin partneri olmaktan duydukları memnuniyeti kaydetti.

Görüşmede, Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü ile Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez de yer aldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Avusturya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş ve Stocker İlişkileri Güçlendirdi - Son Dakika

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