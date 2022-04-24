"Kurtuluş Hattı" filminin ilk gösterimi Meclis'te yapıldı - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nın en kritik döneminde Milli Mücadele'nin seyrini değiştiren gizli haberleşme ağının hikayesini konu alan "Kurtuluş Hattı" filminin ilk gösterimi TBMM'de yapıldı.

TBMM Tören Alanı Şeref Merdivenleri önünde açık havada yapılan gösterime TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı milletvekilleri, filmin yönetmeni ve senaristi Selman Kayabaşı, oyuncular ve Meclis çalışanları katıldı.

Şentop, açılışta yaptığı konuşmada, TBMM'nin açılmasının, devlet egemenliğinin kesintiye uğramamasını sağlamak gibi çok özel, derinlikli bir mana taşıdığını söyledi.

TBMM'nin açılışı, Milli Mücadele, İstiklal Savaşı ve zaferle sonuçlanan tablonun, aslında pek çok insanın küçük küçük hikayelerinin toplamından oluştuğunu belirten Şentop, "Bunlar maalesef çok çalışılmamış. Bilhassa sinema sektörünün çok gelişmiş olduğu bazı ülkelerde çok basit bazı hikayeler üzerinden bile yapılmış birden fazla film var, bazı romanlar üzerine yapılmış filmler var. Halbuki bizim İstiklal Harbi, Meclisin açılışıyla ilgili belki binlerce, on binlerce hikaye var. Bunları anlatmak, Milli Mücadeleyi anlatmak anlamına geliyor." dedi.

Şentop, filmin yönetmen ve oyuncularına, katkılarından dolayı Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a teşekkür etti.

Kurtuluş Hattı

Atatürk'ün Nutuk'ta "Kendisine teşekkür etmeyi milli ve vatani görev olarak görüyorum." dediği telgraf memuru Hamdi Bey'in hayatından esinlenen film, posta ve telgraf memurlarının Kurtuluş Savaşı'ndaki özel rollerini perdeye taşıyor.

Senaryosunu Selman Kayabaşı'nın yazdığı filmin yönetmen koltuğunda da Kayabaşı oturuyor.

Filmde Yusuf Aytekin ve Gülsim Ali başrolleri paylaşırken, oyuncu kadrosunda Emin Gürsoy, Nizam Namidar, Benian Dönmez, Hamdi Erdoğan, Kaan Turgut, Aybike Turan gibi isimler yer alıyor. Çekimleri 2021 yılında yapılan Kurtuluş Hattı'nın müzikleri Zeynep Alasya'ya ait.

Film, 13 Mayıs'ta gösterime girecek.