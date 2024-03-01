Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi - Son Dakika
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Politika

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun TV programına çıkma teklifine yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, samimiyet çağrısı yaptı. İmamoğlu'nun teklifine 'evet' demesi için önce İstanbul'un sorunlarını çözmek adına samimiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

01.03.2024 14:07  Güncelleme: 15:15
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31 Mart Yerel seçimlerine sayılı günler kala İstanbul'da adayların kıyasıya yarışı sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, televizyon programını işaret ederek, " Murat Kurum'a bir davetiniz var mı?" sorusuna, "İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki 'evet' derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım." sözleriyle yeşil ışık yaktı. İmamoğlu'nun bu hamlesine yanıt veren Kurum, "İstanbul'u görmeyenler bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi çağrı değil. İstanbul'un sorunları konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız." dedi.

Kurum'dan İmamoğlu'na televizyon programı yanıtı: Samimi bir çağrı değil

İMAMOĞLU'NDAN KURUM'A CANLI YAYIN İÇİN YEŞİL IŞIK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin mevcut adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, "Dün bir televizyon programında rakibinize, bir TV programında karşı karşıya gelip gelmek istemediği soruldu. Karşılıklı projeleri konuşmak adına böyle bir programa nasıl bakarsınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum'a" sorusuna yanıt verdi.

İmamoğlu, "Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Elbette bir arada olmaktan ve konuşmaktan, İstanbul'u paylaşmaktan, İstanbul'la ilgili karşılıklı yorum yapmaktan her zaman mutlu olmuşuzdur. Bunu değerli bulmuşuzdur. Elbette ki medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki 'evet' derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok." ifadelerini kullandı.

Verilen cevaba Ali Koç'un gülmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kurum'dan İmamoğlu'na televizyon programı yanıtı: Samimi bir çağrı değil

KURUM, İMAMOĞLU'NA CANLI YAYIN YANITI VERDİ

Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın çağrısına AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan yanıt gecikmedi. "Ekrem Bey'in İstanbul'u bütüncül bir özne olarak görmesi lazım. İstanbul'u görmeyenler bugün İstanbul'u bizle konuşmak istemeleri çağrısı samimi çağrı değil. İstanbul'un sorunları konuşulacaksa biz her projeyi her ortamda konuşmaya hazırız. Ama maalesef karşıdaki anlayış farklı farklı gündemleri geçmiş 5 yılda olduğu gibi yine bu güne taşımak olduğu için yine bir senaryo peşinden koşmak olduğu için bu çerçevede bakış açısı samimi değil.

Kurum'dan İmamoğlu'na televizyon programı yanıtı: Samimi bir çağrı değil

"DAVETİ SAMİMİ DEĞİL"

O yüzden İstanbul'un metrosunu, kentsel dönüşümünü konuşacaksa biz her konuşmaya, davete açığız. Önce bu samimiyeti gösterecek. İstanbul dışında her gündemi takip edeceksin ama İstanbul özne olduğunda o durumdan uzak duracaksın; sonra da 'ben İstanbul ile ilgili bu konuları konuşmak istiyorum' daveti samimi değil."

Rakipler arasındaki televizyon programı tartışması devam ederken konunun nasıl sonuçlanacağı da merak konusu.

Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu\'nun TV programı teklifine yanıt verdi

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Son Dakika Politika Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kadir Kartav: İmamoğlu gene kazanırsa istanbul haritadan silinebilir. Bunu not alın hatırlarsıniz birgün. 40 97 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Kurumda o cesaret yok.o hatayı onuda ben yaptım Cinali ( Binali) yaptı resmen nakavt oldu kurumda aynısı olur o yüzden öıkamaz 104 33 Yanıtla
  • Azat Deniz: İşiniz gücünüz kıvırmak çık işte tartış konuş gerçi patronunu da çıkmaz ondan korkuyordur 95 24 Yanıtla
  • Ali Haspolat: imamoğlunun daveti samimi değilse sen ozaman davet et samimiyetini görelim. adam gelmem demiyorki 91 16 Yanıtla
  • Mehmet Gökmen: Eskiden bütün liderler konuşurdu çık konus kozlarinizi paylasin bakalım kimin elinde ne var kivirmanin anlamı yok 96 10 Yanıtla
  • Necati Kaya: Böyle kıvirirsınız siz. Kukla proje. 72 15 Yanıtla
  • Ercan Uçan: AĞA BABASI İZİN VERMEZ ONDA KOŞNUŞACAK İRADE YOK AĞA BABASI NEDERSE O 38 4 Yanıtla
  • unal kayaer: Murat kurum ilk programa davet eden , ayrıca dünde yine bunu tekrarladi 5 17 Yanıtla
  • Emre ÖZER: Kurum TV ye çıkarsa oy oranı %5 lere düşer 14 4 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Kaybedeceklerini düşünüyor olsaydılar bu tv programını kendileri talep ederlerdi. Ama Ak parti birebir katılacağı her programda patlar. 5 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun TV programı teklifine yanıt verdi - Son Dakika
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